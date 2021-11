Coupé-décalé: Debordo casse la baraque avec "DETOUNOUNAN"

Le chanteur Coupé-décalé, Debordo Leekunfa, a dévoilé une nouvelle chanson qui fait sensation sur la toile.

La nouvelle chanson de Debordo Leekunfa fait sensation sur les réseaux sociaux

Après sa sortie contre Fally Ipupa, Debordo Leekunfa s’est aussi fait remarquer sur la toile ces derniers jours, en annonçant qu'il renonçait à la nationalité ivoirienne. ''Je ne suis plus ivoirien. J’appartiens à l’Afrique. Être ivoirien est une malédiction parce que ça ne te fera jamais avancer en tant qu'artiste (...) Les Ivoiriens sont des suceurs'', a-t-il indiqué dans un direct sur sa page Facebook.

Sévèrement critiqué après sa sortie, Debordo Leekunfa qui a été rejoint par son jeune collègue Safarel Obiang, a reçu le soutien de l’international Serey Dié Geoffroy. ''Pourquoi nous sommes toujours en train de négliger et rabaisser nos artistes. Debordo Leekunfa, sois fort mon frère. L ÉTERNEL EST DIEU‘’, a écrit le footballeur ivoirien sur sa page Facebook.

Pour de nombreux observateurs, Debordo essayait de faire parler de lui en raison de sa nouvelle chanson qui devrait être dévoilée le 9 novembre dernier. Mais c’est finalement le vendredi 12 novembre que la nouvelle production du Mimi, intitulée "Detounounan" a été mise en ligne. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette chanson est très appréciée comme le témoigne le million de vues cumulées en seulement 48 heures. Une sacrée performance face à laquelle Debordo Leekunfa n’est pas resté silencieux.

‘’ Cet enfant tant recherché a été vraiment retrouvé. Deux jours (48h) après la sortie de DETOUNOUNAN, le clip de votre artiste Debordo Leekunfa vient d’atteindre la barre de 1 million de Vues sur sa chaîne YouTube. Un record sensationnel et satisfaisant qui n’aurait pu être réalisé sans l’amour que vous portez à l’artiste Debordo Leekunfa. La décence et la modestie aimeraient qu’on vous témoigne toute notre gratitude et notre reconnaissance. Merci pour votre soutien et que Dieu vous bénisse tous‘’, s'est rejoui l'artiste.