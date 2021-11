L’album de Taylor Swift écouté plus de 90,8 millions de fois en une journée

Le nouvel album de Taylor Swift bat deux records sur la plateforme d’écoute Spotify avec "RED (TAYLOR’S VERSION)". Deux nouveaux records ont été battus vendredi 12 novembre.

Spotify: Renversante Taylor Swift, son nouvel album bat deux records en une journée

"Red (Taylor’s Version) a battu vendredi 12 novembre le record de l'album d'une artiste féminine le plus streamé en un jour et le record de l'artiste féminine la plus streamée en un jour. Nous nous souviendrons longtemps de ce jour historique", a indiqué la plateforme sur Twitter.

En une journée, l’album a été écouté plus de 90,8 millions de fois. Le précédent détenteur du record n’était autre que l’album « Folklore » de Taylor Swift, sorti en 2020. Il avait alors été streamé 78,7 millions de fois en une journée.

L’album contient trente chansons, dont une collaboration avec Ed Sheeran et une version de dix minutes de sa chanson All Too Well, un des titres les plus personnels de Taylor Swift, rapporte BFMTV. La chanteuse a d’ailleurs interprété son morceau samedi soir dans l’émission américaine Saturday Night Live.

En plus de réaliser le clip, Blake Lively a écrit le scénario de la vidéo avec Taylor Swift. Des qualités d’écriture qu’a récemment vantées le mari de la comédienne, Ryan Reynolds. Ce dernier a en effet dénoncé l’injustice devant laquelle il se trouve : on loue ses talents comiques alors que la plupart des punchlines qui lui sont attribuées dans ses films sont de Blake Lively.

« J’écris sur beaucoup de mes films. Il y a beaucoup de trucs super que j’ai écrits et qui étaient en fait de Blake. Elle débarquait, prenait le clavier et disait : “Et ça”. Et je me disais : “C’est incroyable”. Elle m’a tellement aidé dans Deadpool, toutes sortes de films qui ont été de grands succès », avait-il confié cet été.

Depuis quelques mois, l’artiste américaine réorchestre tous ses premiers albums afin de reprendre le contrôle de ses œuvres, dont les droits changent régulièrement de mains, explique BFMTV. En avril dernier, Taylor Swift a ainsi sorti une nouvelle version de Fearless, initialement sorti en 2008 alors que la chanteuse n’avait que 18 ans.