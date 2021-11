Agnéby-Tiassa: Une centaine de plants de Teck mis en terre à Agboville

Une centaine de plants de Teck ont été mis en terre, le lundi 15 novembre 2021, dans l’enceinte de la sous-préfecture de Grand-Morié, en présence du préfet d’ Agboville, préfet de la région de l’Agnéby-Tiassa, Sihindou Coulibaly. C’était lors de la célébration de la journée nationale de la paix couplée à l’opération de planting d’arbres.

Agboville - Colonel Didier Kouamé Brou: ''Planter un arbre est un comportement écocitoyen"

« Planter un arbre est un comportement écocitoyen que tout Ivoirien épris de paix et d’amour pour son prochain, mais surtout pour la nature devrait avoir...La foret contribue à atténuer les effets néfastes du réchauffement de la planète et améliore la qualité de l’air de notre environnement. C’est pourquoi, l’ancien président Felix Houphouët Boigny disait et je cite : "Celui qui plante un arbre, n’a pas vécu inutile" », a rappelé le Colonel Didier Kouamé Brou, directeur régional des Eaux et forêts de l’Agnéby-Tiassa.

« Aujourd’hui, le monde est à la croisée des chemins, écartelé entre le désir de promouvoir le développement et la nécessité de freiner l’avancée du désert. Le dilemme est grand et personne jusqu’à ce jour n’a pu trouver le juste milieu ou le parfait équilibre…Malgré les efforts déployés par nos autorités depuis l’Indépendance, la surface forestière de notre pays se rétrécie et la situation devient de plus en plus alarmante », s’est-il indigné.

C’est pourquoi, le colonel Didier Kouamé Brou a exhorté les populations à s’inscrire résolument dans la politique de préservation, de réhabilitation et d’extension des forêts, initiée par le gouvernement en 2018. Pour sa part, le préfet de région, Sihindou Coulibaly a souligné que cette journée dédiée à la paix associée au reboisement de masse, répond à la vision du chef de l’État, Alassane Ouattara.

« Je suis venu vous parler de la paix car la paix est une denrée rare. Il faut rechercher la paix tous les jours. Sans la paix, il n’y a pas de développement. C’est pourquoi, je vous exhorte à maintenir un climat de paix au sein des villages…On doit tous s’engager pour la paix. Car c’est par la paix qu’on pourra développer Grand-Morié. Aidez-nous à protéger le couvert forestier parce que l’arbre est le symbole de la paix, de l’amitié, de la fraternité, de la nourriture, de la solidité », a plaidé l’administrateur civil.

Tizié TO Bi

Correspondant régional