Éléphants éliminés du Mondial - Serge Aurier: " Nous avons échoué "

Après le rêve brisé des Éléphants de Côte d'Ivoire éliminés de la course au Mondial Qatar 2022, Serge Aurier réagit. “Nous avons échoué mais nous n’allons pas nous arrêter là”.

Serge Aurier met la pression sur la Fédération ivoirienne de football après le rêve brisé des Éléphants

La déception était immense mercredi en Côte d'Ivoire, après la défaite des Eléphants face au Cameroun la veille (1-0), synonyme d'élimination dans la course à la qualification pour le Mondial 2022 au Qatar.

C'est la deuxième Coupe du monde de suite que les Ivoiriens manquent, après trois participations consécutives (2006, 2010 et 2014). Pour le défenseur ivoirien Serge Aurier, “la déception est grande pour tous”, a-t-il indiqué sur son compte Instagram jeudi.

“Les mots ne suffisent pas à tout expliquer! Nous n’avons aucune excuse, à part que nous avons essayé”, à ajouté l'ex-sociétaire de Tottenham et du Paris Saint-Germain. Occasion pour le latéral droit ivoirien d’appeler Coéquipiers et dirigeants du football ivoirien à la réflexion profonde des uns et des autres, sans exclure des décisions courageuses face à cet énième débâcle des pachydermes.

“Nous avons échoué mais nous n’allons pas nous arrêter là. Chaque échec doit nous servir à avancer, réfléchir et prendre les bonnes décisions face aux nouveaux défis qui se présentent”, a-t-il indiqué.

Absents pour la deuxième fois consécutive à un Mondial

Alors qu'il suffisait d'un nul pour aller aux barrages et se donner les chances de se qualifier, les Eléphants ont vu arracher de leurs mains une qualification presqu’acquise à la Coupe du monde, mardi face aux Lions indomptables du Cameroun.

"Je suis très déçu de voir mon pays absent pour la deuxième fois consécutive à un Mondial. Je pleure pour ces jeunes joueurs qui évoluent dans de grands clubs en Europe et qui regarderont Qatar-2022 à la télé", regrette l'ex-gardien international Alain Gouaméné.

"C'est une énorme déception pour le football ivoirien. Il règne un véritable cafouillage dans ce football, qui ne pouvait pas favoriser la qualification", peste de son côté l'ancien milieu du PSG Bonaventure Kalou, appelant à élire prochainement un président à la Fédération ivoirienne de football (FIF), poste pour lequel Didier Drogba est candidat.

Rappelons que la FIF a été mise sous tutelle en décembre 2020 par la Fifa, qui a installé un "Comité de normalisation" pour tenter de régler une crise concernant sa présidence.