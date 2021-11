Asalfo: ''Allez dire à Molaré (...) ils sont des stagiaires''

Après le concert du groupe Magic System, Asalfo et le boss du Coupé-décalé, Molaré, se sont envoyé des piques très amicales.

Ce qu'il s'est passé entre Asalfo et Molaré

Le groupe Magic System était en concert le lundi 15 novembre au palais de la Culture de Treichville. Un concert qui fut une véritable réussite puisque les fans des enfants d'Anoumanbo ont massivement répondu présents. Plusieurs personnalités du showbiz étaient également présentes à cet événement. On peut citer entre autres le boss du Coupé décalé, Soumahoro Mauriféré, qui était accompagné de la veuve de Dj Arafat, Carmen Sama, et aussi du rappeur franco malien Mokobé. Plusieurs chanteurs Zouglou tels que Soum Bill, Yodé et Siro étaient également de la partie.

Molaré, ainsi que les chanteurs Zouglou sont même montés sur scène et ont exécuté quelques pas de danse du ''Boucan'', concept qui créé à l'avènement du Coupé-décalé. Au lendemain du concert, le boss du Coupé décalé a expliqué la raison pour laquelle il était à cet événement. '' Il y a 21 ans, ils m’ont fait honneur en venant en mon anniversaire !!! Partout où ils ont concert, j’irai les soutenir'', a indiqué Molaré puis d'ajouter: ''Me voilà dans concours avec Asalfo, mon frère. Il dit que je suis stagiaire de BOUCAN''.

De son côté, Asalfo a, dans un premier temps, remercié les fans du groupe Magic System pour leur présence à ce concert. '' Nous félicitons et remercions tous les fans pour leur mobilisation au palais de la Culture de Treichville. Une fois de plus, vous avez démontré que vous n’étiez plus seulement des fans mais une FAMILLE. Oui, la grande FAMILLE MAGIC... Merci à tous et vivement la prochaine'', a écrit Asalfo sur sa page Facebook.

Le lead vocal du groupe Magic System a égalment posté plusieurs photos de ses collègues Zouglou (Soum Bill, Yodé et Siro) en pleine démonstration du Boucan. ''Allez dire à Molare et autres qu’en matière de boucan, ils sont des stagiaires…Fouka fouka'', a-t-il renchéri.