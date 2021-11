Côte d'Ivoire: Reine Esther sur les traces de Dobet Gnahoré

La talentueuse chanteuse ivoirienne Dobet Gnahoré a décidé de prendre, sous sa coupole, une jeune artiste du nom de Reine Esther.

Reine Esther, filleule de Dobet Gnahoré, veut bouleverser l’univers de la World Musique

Originaire de l'Ouest de la Côte d'Ivoire, Dobet Gnahoré est la fille aînée de Boni Gnahoré, maître percussionniste de la Compagnie Ki Yi M'Bock d’Abidjan. Elle fait également partie des artistes ivoiriennes les plus en vue. Et pourtant, cette dame a eu une enfance très difficile car elle avait été abandonnée par sa mère dès sa naissance. Élevée par sa grand-mère dans son village appelé Kragbalilié dans le centre Ouest de la Côte d’Ivoire, ce n’est qu’à l’âge de 6 ans qu’elle rejoint son père à Abidjan. En ce moment, elle ne parlait que la langue traditionnelle du village où elle a grandi, le Dida.

Elle quitte l'école à l'âge de 12 ans pour rejoindre la compagnie d'artistes de son père où elle apprend le théâtre, la danse, la musique et le chant. S’en suit une brillante carrière musicale outrepasse les frontières de l’Afrique. Avec 6 albums à son actif, Dobet Ghanoré peut se vanter d’être devenue en 2010, la première et unique chanteuse ivoirienne à remporter un Grammy Awards, prestigieuse récompense décernée chaque année aux États-Unis afin d'honorer les meilleurs artistes et les meilleurs techniciens dans le domaine de la musique de l'industrie américaine.

Icône de la musique ivoirienne, Dobet Gnahoré a décidé de tendre la main à la jeune génération à travers le label de musique Djoli Production. En effet, la fille de Boni Gnahoré est la productrice d’une charmante jeune fille connue sous le nom Reine Esther, révélée grâce au concours de chants The Voice Afrique francophone 2017. Après avoir brillamment repris la chanson "Palea" de Dobet Gnahoré, Reine Esther qui entend révolutionner l’univers de la Word Musique, dévoile ce jeudi, sa toute première chanson intitulée ‘’ Yaya‘’.