FIMA 2021 : Le styliste Alphadi célèbre la mode africaine à Niamey

Alphadi (de son nom Mohamed Ali Seydina), créateur de mode nigérien, ambassadeur de la paix à l’UNESCO, fondateur du FIMA (Festival International de la Mode Africaine), milite pour inscrire les traditions de la mode africaine dans la modernité et la longévité.

Alphadi, l'homme du présent et du futur de la mode africaine

Notre partenaire Ambre Decroix a rencontré Alphadi à l'approche du Festival International de la Mode Africaine. Ses créations de vêtements de haute-couture se veulent un hommage à la femme du XXIème siècle et au savoir-faire africain ancestral. Le prochain FIMA qui se tiendra à Niamey a d'ailleurs vocation à mettre en avant les spécificités africaines dans le milieu de la mode.

Dans sa volonté de soutenir autant les jeunes stylistes de la mode que les grandes maisons de couture au Niger et de manière plus large en Afrique, Alphadi ambitionne également de créer une école panafricaine des métiers de la mode. De la valorisation de l’histoire de la mode à la formation de grands couturiers, cette structure sera un moteur d’employabilité et d’expression de l’identité africaine dans un contexte mondialisé.

Surnommé le “ Magicien du Désert ”, Alphadi s’investit pour une vraie reconnaissance de la mode, du style et du design africain dans le monde.

Il est fier d’accueillir à chaque édition, depuis sa création en 1998, tous les acteurs de l’industrie de la mode, des créateurs d’accessoires de mode et des artistes du monde entier, dans son désert natal.

Culture, Paix et Développement

Se déroulant du 1er au 5 décembre 2021, sous le triptique « Culture, Paix et Développement » le FIMA, véritable événement pour la promotion la mode et des créateurs Africains, mettra à l’honneur la Côte d’Ivoire pour sa 13ème édition.

C’est à ce titre qu’une conférence s’est tenue à l’UNESCO le 20 octobre dernier. A cette occasion, Alphadi a répondu aux questions d’Ambre Delcroix à lire sur son site internet.

Que prévoyez-vous pour cette 13ème édition du FIMA ?

Cette édition se déroulera sur quatre jours dans un amphithéâtre dressé pour l’occasion avec l’esprit convivial du désert. Le premier jour sera dédié à l’univers de la mode nigérienne et à la musique Africaine. Le deuxième jour mettra en compétition de jeunes stylistes venus d’Afrique ainsi que l’élection de mannequins hommes et femmes des quatre coins du continent...

De Ambre Delcroix - Journaliste - Relations Publiques - Influence.

Site : https://ambredelcroix.com