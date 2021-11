Décès de Léhié Bi Lucien : Henri Konan Bédié pleure un militant engagé

Dr Léhié Bi Lucien a été arraché à l'affection des siens, dans la nuit de mercredi à jeudi, des suites d'un accident de la circulation. Henri Konan Bédié a aussitôt réagi au décès du militant très engagé du PDCI, son parti.

Henri Konan Bédié exprime sa « profonde tristesse » pour le décès de Léhié Bi

Le décès par accident de Dr Léhié Bi Lucien, dans la nuit du 17 au 18 novembre 2021, continue de susciter de nombreuses réactions dans la classe politique ivoirienne. Outre les ministres Brice Kouassi, Nassénéba Touré et bien d'autres personnalités de premier plan qui pleurent un compagnon et un ami d'enfance, c'est au tour d'Henri Konan Bédié d'avouer sa consternation face à cette tragique disparition.

Le président du pardi démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) a en effet exprimé sa « profonde tristesse » lorsqu'il a appris « la disparition brutale de Monsieur LEHIE BI Lucien, Maire de la commune de Bouaflé, Délégué communal et membre du Bureau Politique du PDCI-RDA, dans la nuit du 17 au 18 Novembre 2021 ».

« Monsieur LEHIE BI Lucien, militant pleinement engagé au PDCI-RDA, est resté fidèle aux valeurs de notre parti jusqu’à son dernier souffle. Nous lui rendons ensemble un hommage à son engagement au service des idéaux de notre parti », a témoigné le Sphinx de Daoukro.

Aussi, devant cette dure épreuve, aux nom des responsables et militants de son parti, le PDCI-RDA, ainsi qu'à son nom propre, le Président Bédié partage avec l'épouse, les enfants et la famille du défunt, ainsi que toutes les populations de la commune de Bouaflé, sa peine profonde et la douleur qui les étreint Tous, en ces moments difficiles.

« Je veux les assurer de toute mon affection, de mon soutien et leur adresse mes sincères condoléances », a déclaré Henri Konan Bédié, qui, rappelons-le, a été fortement éprouvé ces derniers mois.