Ariane Celeste dit toute la vérité sur son supposé love avec Amad Diallo

La web humoriste Ariane Celeste s’est prononcée sur sa supposée relation amoureuse avec l'international ivoirien Amad Diallo.

Ariane Celeste: ‘’ Je ne connais pas Amad Diallo''

Des spéculations ont circulé sur la toile concernant la jeune web humoriste Ariane Celeste et l'international ivoirien évoluant à Manchester United, Amad Diallo, après que les deux ont commencé à se suivre sur les réseaux sociaux. La jeune comédienne avait porté le maillot de l’équipe des Reds Davils tout en imitant un geste que la pepitre ivoirienne avait eu à faire pour célébrer son premier but en Europa League. Pour certains observateurs, il s’agissait là, du début d’une relation amoureuse entre nos deux jeunes célébrités.

Invitée jeudi à l’émission PPLK diffusée sur La 3, Ariane Celeste qui a raflé le Primud 2021 de la catégorie Révélation web humour, s’est prononcée sur cette affaire avec l'espoir du football ivoirien. ‘’Amad Diallo, je ne le connais pas personnellement. Je l’ai vu comme tout le monde sur les réseaux (...) Je ne veux pas le connaitre (…) S’il avait envie de me rencontrer, il allait me contacter depuis…‘’, a soutenu Ariane Celeste avec son légendaire sourire qui la caractérise.

De plus, la comédienne semble ne pas être intéressée par une aventure avec le jeune footeux, car étant déjà en couple avec son fidèle compagnon qui se fait appeler Méchant Méchant. Ce dernier était également présent sur le plateau de l’emission et il s’est aussi prononcé sur cette affaire. ‘’ Ariane c’est ma femme hein (…) J’ai entendu beaucoup de trucs, ça parlait un peu partout: Ariane par ci, Amad par là, moi-même, je voulais le frapper hein (…) mais après, on a laissé tomber parce que c’était une polémique. On a voulu passer dessus. Tout le monde sait que c’est ma femme oh‘’, a-t-il lancé.