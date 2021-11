1ère édition du Village de Noël : Le cacao célébré au Jardin botanique

Le Jardin botanique de Bingerville accueille la première édition du Village de Noël du jeudi 18 au 19 décembre 2021. Joseph Etchian, le promoteur de l'événement, entend faire découvrir le cacao aux tout-puissants.

Le cacao au coeur du Village de Noël du Jardin botanique

Faire découvrir le cacaoyer aux tout-petits en créant un village de Noël au Jardin botanique de Bingerville. Tel est l'objectif que se fixe Joseph Etchian. Le promoteur fait remarquer que l'évocation de Noël fait immédiatement penser au sapin. Il note que plusieurs activités traditionnelles de cette fête tournent autour des sapins.

"Plusieurs pays se revendiquent comme le lieu d'origine du sapin de Noël et il existe de nombreuses mythologies relatives à sa signification.Si les sapins de Noël prennent aujourd’hui place dans les salons du monde entier, il est temps de se mettre à l’évidence. En Afrique, plus précisément en Côte d’Ivoire, le sapin ne pousse pas et il n’yva pas de neige", précise l'organisateur du Village de Noël.

Tout ceci a conduit Joseph Etchian à penser que le sapin pourrait être remplacé par le cacaoyer. Pour rappel, dans le mois de décembre, cet arbre mesurant cinq mètres de long produit des cabosses qui serviront à produire du chocolat, un produit fortement apprécié par les enfants pendant les fêtes de fin d'année.

"Le Village de Noël du Jardin botanique sera une très grande fête . Avec une dizaine de kiosques thématiques permettant de découvrir des artisans d’ici de tous les domaines, la première édition du Village de Noël saura réchauffer les tout-petits venus encourager leurs entrepreneurs locaux. C’est dans une configuration assurant une plus grande distanciation que les amateurs de féérie pourront prendre une pause et découvrir certaines activités, cabanes à chocolat et animations spontanées", a fait savoir Joseph Etchian. Il entend faire vivre une lueur de magie de Noël aux Ivoiriens.