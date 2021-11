People: Le mariage n'aura pas lieu entre Emmanuelle Keïta et Peter 007

La blogueuse ivoirienne Emmanuelle Keïta vient d'annoncer la fin de sa relation amoureuse avec Peter 007, soit un peu plus de 4 mois après avoir accepté la demande en mariage de ce dernier

Emmanuelle Keïta: ‘’Mon partenaire et moi avons décidé d’un commun accord de nous séparer’’

Les deux blogueurs ivoiriens vivant en France, Peter 007 et Emmanuelle Keïta, s’étaient officiellement engagés dans une relation amoureuse. Une demande en mariage avait même eu lieu, le mardi 21 juillet 2021 en France. Ce jour-là, l'ex-compagne de l'international ivoirien Coulibaly Kafoumba avait dit oui à Peter 007.

Des images et vidéos de ce moment assez romantique, avaient été postées sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreuses réactions dont celle du général Makosso Camille qui a adressé ses félicitations aux futurs mariés (?), tout en espérant qu'il ne s'agissait pas d'un buzz.

''Félicitations à mon fils Peter 007 et Emmanuelle Keïta pour leurs fiançailles. NB: ce n'est aucunement du buzz. Peter et Emmanuelle se sont rencontrés et se sont aimés. Prions pour eux. Que Dieu lui-même protège cette union et bénisse ce futur mariage. Je demande à tous les blogueurs et influenceurs de respecter leur union en leur souhaitant vraiment du bonheur quand on sait ce qu'ils ont traversé. Peter petit voyou, tu es rentré dans le clan des responsables. Je suis heureux et fier de toi mon fils. Je veux ma prière de mariage et toi-même tu témoigneras'', avait écrit le général Makosso sur sa page Facebook.

Cependant, force est de constater que ce mariage n’aura finalement pas lieu puisque la belle Emmanuelle Keïta a annoncé ce samedi 20 novembre la fin de son aventure avec Peter 007, confirmant ainsi les nombreuses rumeurs qui circulaient sur la toile.

‘’Depuis un certain temps, ma vie privée est sujette à de multiples spéculations sur les réseaux sociaux. Je n’en disconviens pas, étant une personnalité publique, transparente, mais aussi ouverte en ce qui concerne ce que je choisis de partager avec vous (…) De ce fait, pour que la toile puisse arrêter de s’agiter et ne plus être dans le suspense de ma story life, je vous informe que mon partenaire et moi avons décidé d’un commun accord de nous séparer. Je le remercie pour les moments partagés et lui souhaite tout le bonheur du monde dans la paix et la joie. Je ne me prononcerai plus jamais sur ce sujet et n’afficherai plus aucune relation pour ne plus avoir à me justifier‘’, a informé Emmanuelle Keïta sur sa page Facebook.

De son côté, Peter 007 a plutôt repris son ex-compagne. ''Je n’ai convenu de rien avec personne. De l’enfer, je suis parti depuis longtemps de moi-même. J’en parlerai le moment venu et vous verrez. Tout ce qui brille, ce n’est vraiment pas de l’or. NB : j'ai toujours des preuves'', a-t-il repliqué.