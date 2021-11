Koné Katinan (PPA-CI): "Notre plan A jusqu'à Z pour 2025, c'est Gbagbo"

Justin Koné Katinan soutient que Laurent Gbagbo, rentré d'exil le 17 juin dernier, sera bel et bien le candidat du Parti des peuples africains (PPA-CI) à l'élection présidentielle d'octobre 2025.

Koné Katinan: "Nous devons reconquérir le pouvoir d’Etat en 2025 avec Laurent Gbagbo à nôtre tête"

C'est desormais plus qu’une évidence. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo est le choix du Parti des peuples africains (PPA-CI) pour l'élection présidentielle d'octobre 2025, et cela est non négociable. Justin Koné Katinan, 2ème Vice-président du Conseil Stratégique et Opérationnel (CSP) du PPA-CI et Porte-parole du Parti, a réitéré cette position, Jeudi 18 novembre 2021 dans la soirée, alors qu'il recevait, dans ses bureaux à Angré-Chateau, une délégation de sympathisants du parti.

"Nous devons reconquérir le pouvoir d’Etat en 2025 avec Laurent Gbagbo à notre tête. C'est à ça que nous devons nous atteler. Notre plan A,B,C jusqu'à Z pour 2025, c'est Laurent Gbagbo", a déclaré l'ex-exilé politique, précisant que Laurent Gbagbo est le seul habilité à décider de son retrait ou non de l'arène politique ivoirienne.

" C'est Laurent Gbagbo seul qui peut dire : " Je n'ai plus envie de....", mais personne de dira à Gbagbo: Ne fais pas ça" , s'est-il montré catégorique. L'intervention de M. Katinan intervient alors que les parlementaires ivoiriens annoncent un projet de loi portant modification de la constitution, avec la réintégration de la limite d'âge à 75 ans.

Une fois adoptée, cette nouvelle loi éliminerait de facto la vieille garde politique ivoirienne, notamment Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié et l'actuel chef de l’Etat Alassane Ouattara. "Ne nous laissons pas distraire", déclare Koné Katinan.

Et de poursuivre : "L'essentiel, c'est de s'organiser autour du président Laurent Gbagbo et se rassembler autour de lui. Ils créeront toujours des obstacles mais si nous sommes forts, ils reculeront et nous gagnerons", a-t-il fait savoir.

Les partisans de l'ex-président, se disent formellement opposés à la réintroduction dans la Constitution, d’une limite d’âge pour briguer la magistrature suprême.