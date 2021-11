PSG, Man City et Newcastle: Ces clubs qui font tourner la planète foot

Football - PSG, Man City et Newcastle, trois clubs, trois pays. Découvrez les trois têtes couronnées et propriétaires de clubs cachés derrière les fonds souverains.

PSG, Man City ou Newcastle : Qui a le Cheik le plus riche ?

Paris Saint-Germain, en France, et Manchester City et Newcastle, au Royaume-Uni et leurs proprietaires… l'émir qatari Tamim bin Hamad Al Zani, Mansour bin Zayed Al Nahyan des Emirats Arabes Unis ou Mohammed ben Salman d’Arabie Saoudite, ces richissimes hommes d'affaires ont décidé d'investir une partie de leurs fortunes au service d'un club de football.

Ils sont riches mais discrets. Ils sont sans limite, sauf celles écrites et imposées par l’UEFA, au nom de son fair-play financier.

Mansour Bin Zayed al-Nahyan, big boss de City Football Group créé en 2013

En 2008, le vice-premier ministre des Emirats arabes unis, demi-frère du cheikh Khalifa, participe à la fois au sauvetage de la "vieille dame" anglaise et s'offre pour 360 millions de dollars le prestigieux Manchester City. Son aventure dans la banque prendra fin deux ans plus tard lorsqu'il revendra à prix d'or ses parts pour 3 milliards d'euros.

Dans le foot, en revanche, il va continuer sur sa lancée, se bâtissant à coup de rachats spectaculaires un petit empire du ballon rond sur tous les continents : New York City FC, Melbourne City FC, Yokohama F. Marinos. L'homme d’affaires de 51 ans dont la fortune est estimée à 22,5 milliards de dollars d'après le magazine américain Forbes, contrôle déjà dix clubs professionnels dans différents pays, avec comme principal étendard le Manchester City d'Angleterre

Mais il fuit les caméras de télévision et les stades. Depuis qu'il a racheté le club britannique, il n'a assisté qu'une seule fois à un match de son équipe, heureusement gagné 3-0 contre Liverpool en 2010. Mansour Bin Zayed al-Nahyan ne cache cependant pas son goût immodéré pour le luxe. Il détient 5% des actions de Ferrari acquises en 2005 avec l'idée folle d'introduire la formule aux Emirats, mais aussi 9,1% du capital de Daimler AV, propriétaire de Mercedes.

Mais sa vraie folie s'appelle "Topaz" : un yatch de 147 mètres de long acheté pour 560 millions d'euros. Grand prince, il a prêté son "bateau" à Léonardo Di Caprio pour qu'il invite ses amis lors du dernier Mondial de foot en 2014 au Brésil. Le City Football Group a été créé en 2013 et a connu une croissance fulgurante grâce aux investissements réalisés. Le groupe est basé à Abou Dhabi

Le golden boy Mohammed ben Salmane, nouveau patron des Magpies de Newcastle

Newcastle et la Premier League ont officialisé fin septembre le rachat du club par un consortium saoudien, piloté par le prince héritier Mohammed ben Salmane. Avec environ 400 milliards d'euros en réserve, les Magpies deviennent potentiellement le club le plus riche du monde et pourraient bien être le nouvel ogre du football européen dans les prochaines décennies.

Yasir al-Rumayyan est le nouveau président du club passé aux mains saoudiennes depuis octobre 2021. Newcastle passe sous pavillon saoudien… et devient l’un des clubs les plus puissants du monde ! Dans un communiqué, le club anglais a confirmé son rachat par un consortium comprenant le Fonds souverain d’Arabie saoudite (PIF), qui contrôle désormais 80% des parts des Magpies.

Aussitôt le rachat de Newcastle United officialisé que les nouveaux propriétaires ont nommé le nouveau président du club anglais. Il s’agit de Yasir al-Rumayyan. Ce dernier est notamment le directeur du PIF, le fonds souverain de l’Arabie Saoudite qui a permis le rachat des Magpies. Par l’intermédiaire de PIF, Al-Rumayyan siège également aux conseils d’administration d’Uber, de SoftBank Group, de Reliance Industries et de Saudi Aramco, la compagnie pétrolière d’État.

En tant que directeur du PIF, il s’est souvent exprimé sur les objectifs du fonds souverain saoudien à long terme. Et racheter le club de Newcastle participe à cet objectif : « Nous devons avoir des rendements plus élevés et un impact économique positif », a déclaré Al-Rumayyan. « Nous devons également améliorer la diversité des revenus » a-t-il ajouté sur la chaîne TV économique, Bloomberg.

Nasser al-Khelaïfi, la doublure de l'émir qatari Tamim bin Hamad Al Zani

Le PSG appartient à Qatar Sports Investment (QSi), une filiale de la Qatar Investment Authority, un fonds souverain dont le directeur général est l'émir qatari Tamim bin Hamad Al Zani. Lorsque Qatar Sports Investments reprend le Paris Saint-Germain en 2011, Nasser Al-Khelaïfi devient alors le 17e Président de l’histoire du Club.

Nasser Al-Khelaifi est un proche de la famille royale qatarie et de son prince, Tamim bin Hamad al-Thani, le vrai propriétaire du Paris Saint-Germain. Tamim bin Hamad al-Thani est l’un des onze fils du Cheick Hamad bin Khalifa Al Thani, l’émir du Qatar qui serait selon Forbes, à la tête d’une fortune de 2 milliards de dollars.

Sous la direction de Nasser Al-Khelaifi, un plan stratégique clair est mis en place pour faire du PSG un des acteurs majeurs du football européen et international, pour faire croître de manière globale la marque Paris Saint-Germain, l’image du club, son envergure et ses revenus.

Le Qatari de 47 ans est également Président de beIN Media Group, QSi et DIGITURK. Ancien joueur de tennis professionnel, Al-Khelaïfi est également Président de la Fédération Qatari de Tennis, Squash et Badminton. En France, Nasser siège au Bureau de la Ligue de Football Professionnel. Sur le plan européen, il est membre du Comité Exécutif de l’UEFA et Président de l’Association Européenne des Clubs (ECA).

En quelques années seulement, le PSG devient une référence dans le monde du football masculin, en France et en Europe, après avoir remporté 7 titres de champion de France sur 9 possibles, et - en août 2020 - disputé la finale de l’UEFA Champions League pour la première fois de son histoire, en 50 ans d'existence

Nasser al-Khelaïfi, 46 ans, est payé comme les footballeurs du Paris Saint-Germain qu’il dirige. Ça lui vaut une fortune estimée de 70 à 100 millions de dollars (de 59 à 84,5 M€), c’est certes énormément d’argent, mais à quelques années lumière des sommes annoncées à son sujet.