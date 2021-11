Concours Miss Monde 2021: Olivia Yacé dans le top 5 des sondages

La belle Olivia Yacé, sacrée Miss Côte d'Ivoire 2021, est partie pour faire une très bonne impression au concours Miss monde.

Miss Monde 2021 : Olivia Yacé parmi les favories

La belle Olivia Yacé, miss Côte d'Ivoire 2021, fait partie des favories pour décrocher la couronne du concours de beauté mondial Miss Monde. C'est en tout cas, ce que l'on peut retenir du message posté samedi sur la page Facebook officielle du concours Miss Côte d'Ivoire.

'' Miss World 2021: Notre championne Yacé Olivia Miss Côte d'ivoire 2021 dans le top 5 des sondages depuis son arrivée à Puerto Rico'', informe le Comici. Un message qui signifie clairement que la fille du maire de la commune de Cocody aura son mot à dire à ce concours.

Cependant, force est de constater que ce positionnement de la belle Olivia Yacé dans le top 5 du concours miss monde, n'est pas anodin. C'est tout simplement les effets de la forte mobilisation qu'il y a eu autour de la Reine de beauté ivoirienne.

En effet, plusieurs célébrités ivoiriennes ont exhorté les différents followers à voter massivement pour Olivia Yacé suite au vote en ligne qui a été lancé début novembre 2021. Didier Drogba qui est la célébrité ivoirienne ayant le plus d'abonnés sur les réseaux sociaux, a également apporté son soutien à Olivia.

« Bonsoir Miss Côte d’Ivoire, bonsoir Olivia Yacé. Tout d’abord, toutes mes félicitations pour ce titre de Miss Côte d’Ivoire. J’ai appris bien sûr que tu te lançais pour le concours de Miss Monde. J’ai appris ça avec beaucoup de fierté », a déclaré, dans une vidéo, l'ancien capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire.

Avant de lancer cet appel : « J’espère et je compte sur toi. Toute la Côte d’Ivoire compte sur toi pour nous représenter. On a confiance en toi. On sait que tu iras loin. Et donc, j’invite tous les Ivoiriens de la Côte d’Ivoire, de la diaspora, tous tes fans à voter pour toi. Et reviens-nous avec cette couronne suprême ».

Actuellement en tête du vote sur les 103 candidates, Olivia Yacé est donc bien partie pour décrocher la couronne mondiale le 16 décembre prochain à Porto Rico.