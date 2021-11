Apoutchou National à Carmen Sama : "Arafat t'a donné un nom"

La récente apparition de Carmen Sama au concert des Kiff No Beat n'a pas échappé à Apoutchou National. Dans une vidéo publiée sur la toile, le fils de la comédienne Bleu Brigitte a craché ses vérités à la veuve d'Arafat DJ.

Apoutchou National réprimande sévèrement Carmen Sama

Apoutchou National n'a pas du tout apprécié la récente sortie de Carmen Sama au concert des rappeurs Kiff No Beat le samedi 27 novembre 2021 à l'Hôtel Ivoire. Il faut dire que la mère de la petite Rafna a fait sensation avec sa tenue quand elle est montée sur scène pour soutenir Didi B et ses amis. En effet, vêtue d'une petite culotte, Carmen Yao, de son vrai nom, a exhibé ses cuisses. La toile s'est vite enflammée. Les internautes ont critiqué le physique de la veuve de Houon Ange Didier dit Arafat DJ. Carmen Sama est même devenue la risée de la toile.

C'est tout ceci qui a motivé Apoutchou National a fait une sortie fracassante contre Carmen Sama. "Après la mort d'Arafat, on a vu que tu as changé. La petite fille Carmen Sama qui était timide, qui était dans son coin a changé. Elle se promène maintenant partout", a martelé le fils de Bleu Brigitte. "Avant qu'il ne meure, DJ Arafat avait besoin d'une femme, il n'avait pas besoin d'une fille. Il t'a lavée, il t'a cirée, il t'a donné un nom", a poursuivi Stéphane Agbré dans une vidéo.

"La culotte que tu as portée, ça te serre, ce n'est pas ta taille. En ton âme et conscience, tu as des rondeurs, tu as une belle forme, mais tellement tu veux trop faire, trop te faire voir, te faire connaitre, regarde ce qui t'arrive", s'est-il plaint. Apoutchou National a conseillé à la mère de Rafna de ne pas vouloir imiter Emma Louhoues. Carmen Sama a immédiatement réagi aux critiques des internautes à propos de son physique. ''Normal, c’est du bio. Qualité supérieure !", a-t-elle répliqué sur son compte Instagram.