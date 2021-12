Tchad : «Excellence» Mahamat Idriss Déby est promu Général d'Armée

Mahamat Idriss Déby est visiblement en train d'emboîter le pas à son défunt père. Le président de la junte militaire tchadienne a été élevé au grade de Général d'Armée.

Mahamat Idriss Déby : Appelez-le « Mon Général » ou « Excellence »

26 juin 2020, l'Assemblée nationale tchadienne élevait Idriss Déby Itno à la dignité de Maréchal du Tchad pour « service rendu à la Nation et les nombreuses victoires militaires remportées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays ». L'homme fort de Ndjamena succombera à ses blessures reçues alors qu'il commandait son armée dans des combats contre des rebelles dans le nord, le 20 avril 2021.

Mahamat Idriss Déby, son fils, lui succède et prend la tête du Conseil militaire de transition. À ce titre, le nouveau chef d'État tchadien travaille à assurer la stabilité, aussi bien à l'intérieur de son pays qu'aux différentes frontières.

C'est dans cette dynamique qu'à l'issue d'un Conseil des ministres extraordinaire, fin novembre, Idriss Déby fils accorda une amnistie générale aux rebelles emprisonnés ou en exil (39 personnes), ainsi que des personnes condamnées pour terrorisme, complicité de terrorisme et enrôlement des mineurs dans les groupes armés (250) dans le cadre d'un dialogue national en préparation par les soins de l'ancien président tchadien Goukouni Weddeye.

Les débuts de Mahamat Idriss Déby à la présidence tchadienne parlent d’autant plus en sa faveur que « la Direction Générale du Protocole d’État de la Présidence de la République porte à la connaissance des Institutions de l’État et à l’opinion publique que le Général de Corps d’Armées Mahamat Idriss Déby Itno est élevé au rang et grade de Général d’Armée ».

Cette promotion appelle donc une formulation précise de l’appellation de Mahamat Idriss Déby à l’écrit comme à l’oral, selon que l’on est civil ou militaire. « Excellence », pour les civils et « Mon Général ». Ainsi que le précise le Communiqué y afférent.