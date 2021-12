La fondation BJKD expose Cédrik et Deve sur "Rester en vie"

La fondation BJKD a exposé dans sa galerie deux grands experts de l' art contemporain sur le thème "Rester en vie". Les sculptures du Congolais Cédrik et les peintures de l'ivoiro-espagnol Vincent M'bandevé (dit Deve) ont été présentées au public le 2 décembre 2021.

« Rester en vie », c’est sur ce fil rouge qu’ont convolé en justes noces les deux talentueux artistes pour cette exposition associant sculpture et peinture sur toile.

La Fondation BJKD met en avant la force et la fragilité des mineurs Congolais

« Je veux rendre hommage à ces personnes qui vont travailler dans les mines, qui luttent pour leur survie. Je veux attirer l’attention sur ce problème qui touche mon pays...” Indique Cédrik, sculpteur Congolais, qui a fait ses gammes à l’Académie des beaux-arts de Kinshasa.

Mettre l’accent sur les combats de la vie à la mort

Vincent M’Bandevé, dit Deve, est un peintre Ivoiro-Espagnol. Ces portraits sont inspirés de faits d’actualité, d’urbanité, et de l’environnement “Nouchi” qu’il met en scène de manière graphique et la figurative.

L'objectif de Deve est de « porter l’information, des idées, des émotions, mettre en lumière les réalités sociales et pas simplement poser des lignes graphiques et chromatiques, mais impacter ».

BJKD, une fondation au service de ceux qui osent

Le partage, le service et le don de soi ce sont les trois valeurs essentielles de la fondation BJKD. Fondée en 2018, la Fondation BJKD s’est donnée pour mission de participer à l’éclosion des rêves et susciter la montée en puissance d’une génération de créateurs à travers la culture, l’art, et l’entrepreneuriat.

« Nous souhaitons être le pont entre ceux qui ont des idées, ceux qui osent, les partenaires, les donateurs et le grand public », a déclaré Bénédicte Kacou Diagou, grande passionnée d' œuvres d'art et

L'intégralité de l'article sur Ambredelcroix.com.