Fonction publique : Gnamien Konan "courtise" Anne Ouloto

Les concours de la Fonction publique devraient être organisés sans frais d'inscription de la part des candidats. C'est du moins ce que pense Gnamien Konan. Le président du parti politique la Nouvelle Côte d'Ivoire l'a fait savoir à Anne Désirée Ouloto, la ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration.

Frais de concours à la Fonction publique : Ce que recommande Gnamien Konan

Gnamien Konan est catégorique. Il faut supprimer les frais des concours de la Fonction publique. L'ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique soutient que la ministre Anne Ouloto peut "organiser des concours sans frais avec une meilleure transparence et une plus grande efficacité". Si vous ne maîtrisez pas la mise en solde de vos agents, c’est que vous ne maîtrisez pas grand-chose. À votre disposition", a proposé l'opposant ivoirien sur son compte Twitter.

Il faut savoir que Gnamien Konan a été à la tête du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative du 13 mars 2012 au 11 mars 2014. L'ancien directeur général des douanes ivoiriennes a été limogé en novembre 2016 du gouvernement d'Alassane Ouattara alors qu'il occupait le poste de ministre de l'Habitat et du Logement social. Pour rappel, lui et Albert Mabri Toikeusse protestaient contre le mode de désignation des candidats au RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) en vue des élections législatives du 18 décembre 2016.

Quand Anne Ouloto a décidé de la suppression de la visite médicale aux concours de la fonction publique, Gnamien Konan a salué la nouvelle mesure. Cependant, le candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2015 a souhaité que "seul l'admis fasse la visite médicale". Il a ajouté qu'il ne faudrait pas "organiser des concours sans que les administrations utilisatrices en expriment le besoin".

À quoi répondent ces sorties de Gnamien Konan qui font véritablement penser à un appel du pied à Anne Désirée Ouloto ? L'homme politique serait-il prêt à rejoindre l'ex-ministre de la Salubrité ?