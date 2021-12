Lobognon propose le service militaire contre les congés anticipés

Face à la montée en puissance des congés anticipés, Alain Lobognon propose aux autorités ivoiriennes d'instaurer la conscription militaire. L'ancien ministre ivoirien des Sports appelle également au renvoi des élèves perturbateurs.

Alain Lobognon et sa solution contre les congés anticipés

Des localités de la Côte d'Ivoire ont connu des heures chaudes dans la journée du lundi 6 décembre 2021. À Bongouanou, Dimbokro et Bocanda, des violences ont été signalées dans des établissements scolaires. Dans la ville de Dimbokro, les élèves du Lycée moderne, mais également ceux du Collège La Nouvelle alliance ont regagné leur domicile à cause de la menace de certains badauds venus les déloger. On signale même un blessé à Bongouanou au cours d'affrontements entre élèves et les cours ont été suspendus.

Alain Lobognon est apparu indigné devant le phénomène des congés anticipés qui mine l'école ivoirienne depuis des années. L'ancien ministre ivoirien s'offusque face à "des apprenants qui réclament des congés scolaires anticipés". Dans un récent tweet, l'ex-député de Fresco a proposé deux mesures pour lutter contre ce fléau. Alain Lobognon suggère de "réinstituer la circonscription militaire supprimée en 1990" et de "renvoyer des écoles ivoiriennes ceux qui perturbent le calendrier scolaire".

Il faut noter que Mariatou Koné a lancé récemment la campagne "zéro congé anticipé". La ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation n'a pas manqué d'exhorter les élèves à respecter le quantum horaire et à observer scrupuleusement le calendrier scolaire.

Pour sa part, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI) est montée au créneau pour dénoncer les congés anticipés. L'organisation syndicale dirigée par Allah Saint Clair a annoncé des missions sur toute l'étendue du territoire à compter du lundi 6 décembre 2021 afin de sensibiliser les élèves et de promouvoir la non-violence en milieu scolaire. La FESCI a appelé appelle l’ensemble des acteurs et partenaires du système éducatif ivoirien à conjuguer leurs efforts pour éradiquer définitivement ce fléau de trop qui gangrène l’école ivoirienne.