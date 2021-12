Koudanlgou 4, l'opération conjointe antiterroriste, livre ses résultats

Pour combattre le terrorisme, des pays de la sous-région ouest-africaine ont initié l'opération militaire conjointe Koudanlgou 4. Le chef d'état-major de l'armée ivoirienne a fait le point de cette opération lors du Conseil national de Sécurité (CNS) tenu le jeudi 9 décembre 2021.

Opération Koudanlgou 4 : 304 suspects, armes et explosifs saisis

Aucun pays de l'Afrique de l'Ouest n'est à ce jour épargné par la persistante menace antiterroriste. Si le Nigeria, le Niger, le Mali et le Burkina Faso sont, depuis plusieurs années, confrontés à ces djihadistes, qui ont mis sous coupe des pans entiers de leurs territoires, d'autres pays, notamment la Côte d'Ivoire, subissent des attaques sporadiques ces dernières années.

Le Français Bernard Emié, chef de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) avait à juste titre tiré la sonnette d'alarme, début février, au sujet du « projet d'expansion » vers le golfe de Guinée, en particulier la Côte d'Ivoire et le Bénin, de ces groupes djihadistes.

Ces terroristes ne s'imposant aucune frontière dans leur avancée meurtrière, les forces armées des pays concernés travaillent de plus en plus en coalition afin de faire front commun contre cet ennemi sans visage. C'est ainsi que le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Togo et le Ghana ont initié une opération militaire conjointe dénommée « Koudanlgou 4 zone 2 ».

Du 22 au 27 novembre, environ 5 720 soldats ont mené des patrouilles de part et d’autre de leurs frontières communes. Le général de Corps d'Armée Lassina Doumbia, Chef d'état-major de l'armée ivoirienne, a informé le Conseil National de Sécurité (CNS), tenu au Palais de la Présidence de la République de Côte d'Ivoire, sous la présidence d'Alassane Ouattara, des résultats de cette opération militaire conjointe. « Cette opération contre le terrorisme a permis l’interpellation de 304 individus suspects, ainsi que la saisie d’armes à feu, de munitions, d’explosifs, de moyens roulants et de stupéfiants », peut-on lire dans le rapport du CNS.

À l'image du G5 Sahel et de l'opération Comoé, Koudanlgou 4 permet ainsi aux armées des pays impliqués de mutualiser leurs forces contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest.