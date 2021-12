FIF: Kerozen Dj demande l'union autour de Didier Drogba

L'artiste ivoirien Kerozen Dj a une fois de plus apporté son soutien à Didier Drogba dans le cadre de l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF). Ce qu'il demande aux anciens footballeurs.

Kerozen: ''Didier Drogba est une chance pour la Côte d’Ivoire''

À quelques semaines de la CAN 2022 organisée au Cameroun, la Fédération camerounaise de football s’est trouvé un nouveau président. Samuel Eto’o, illustre attaquant du Barça et de l’Inter Milan, a été élu à la tête de la Fédération camerounaise de football le samedi, battant le président sortant, Seidou Mbombo Njoya (43 voix contre 31).

Ce dernier avait été élu en 2018, mais son élection avait été contestée, et le tribunal arbitral du sport (TAS) l’avait annulée en janvier dernier. L'élection de l'ancien buteur camerounais a suscité de nombreuses réactions dont celle de l'emblématique capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, candidat déclaré à l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football ( Fif).

"Félicitations à Samuel Eto’o pour cette élection à la tête de la fédération camerounaise de football. Lueurs d’espoirs pour la renaissance du football Africain”, a tweeté Didier Drogba. L'ex international ivoirien Meité Adboulaye a également félicité Samuel Eto'o tout en lançant des piques à Didier Drogba.

''Bravo le 9 … « sans carnet d'adresse » mais avec le plus important que sont les qualités humaines, l’humilité, le don de soi, aller vers tes frères pour le bien commun, rassembler et fédérer pour gouverner … On ne s’autoproclame leader et n’est pas leader qui le veut. Comprendra qui voudra et qui pourra (allons avec Yacine Idriss Diallo'', a posté la muraille de Bolton sur sa page Facebook.

Il n'en a pas fallu plus pour que ce dernier soit recadré par de nombreux internautes. De son côté, Kerozen Dj a exhorté les anciens footballeurs à faire bloc autour de Drogba pour la renaissance du football ivoirien.

''A tous les ex footballeurs ivoiriens, chers grands frères, chers papas. Quel que soit ce qu'il fut eût, asseyez-vous et discutez s'il vous plaît. Didier Drogba est une chance pour la Côte d'Ivoire. Le football est notre passion commune'', a-t-il posté sur sa page Facebook.