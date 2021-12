Miss Monde 2021 : Olivia Yacé décline son offre, le Comici en colère !!!

À la veille de la finale de Miss Monde 2021, le COMICI vient de pondre un communiqué dans lequel il révèle que Olivia Yacé et son staff ont décliné l'offre d'accompagnement du Comité, comme cela se fait habituellement.

Olivia Yacé, « la Miss 2021 et son prétendu "staff" ont décidé... de se passer du COMICI »

16 décembre 2021, Olivia Yacé sera en attraction à Porto Rico à la faveur de la finale de Miss Monde 2021. Alors que les Ivoiriens, toutes classes sociales confondues, sont cristallisés par ce concours de beauté à l’échelle planétaire, où la reine de la beauté a de réelles chances de décrocher la couronne, le COMICI vient de produire un communiqué de presse plein de révélations.

À en croire Victor Yapobi, président du COMICI, la Miss Côte d’Ivoire, en cours de mandat, est sous la responsabilité du comité qu’il dirige. À cet effet, il est mis à la disposition de cette dernière, des moyens nécessaires pour sa participation à des concours de beauté à travers l’Afrique et le monde, ainsi que la gestion de ses différentes communications. « Le COMICI met systématiquement à disposition des Miss, ses plateformes de communication, ses moyens de production multimédia et ses nombreux partenaires esthétiques et désigners en fonction des besoins exprimés », précise le communiqué.

Cependant, « la Miss 2021 et son prétendu staff ont décidé cette année, unilatéralement, de se passer de tous les moyens habituellement mis à disposition des Miss CI par le COMICI », déplore Victor Yabopi, avant de se résigner : « Le COMICI, soucieux d’accompagner au mieux les candidates aux concours internationaux, en fonction des besoins exprimés, ne peut que se plier à la volonté exprimée par chacune des Miss à ce niveau de compétition, puisque les retombées sont avant toute considération, le fait des postulantes et de leurs choix primordiaux. »

Le Comité Miss Côte d’Ivoire (COMICI) a certes exprimé ses vifs encouragements à Miss Olivia Yacé, tout en lui réitérant ses voeux de succès et la « victoire finale qui est à portée de main », mais ce communiqué produit à la veille de la finale ne va-t-il pas porter un véritable préjudice à la candidate ivoirienne ?