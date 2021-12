Election à la FIF: Des clubs maintiennent la pression sur Dao Gabala

Un calendrier clair du processus électoral à la fédération ivoirienne de football (FIF), pourrait être connu dès le samedi 18 décembre 2021, annonce un communiqué signé de Mme Mariam Dao Gabala, la présidente du Comité de normalisation de la faîtière du football ivoirien.

Processus électoral à la FIF : Un calendrier clair annoncé pour ce samedi ?

C'est Idriss Diallo, candidat en lice, qui a donné l'information à l'issue d'une rencontre qui a eu lieu, mercredi 15 décembre 2021, avec la présidente du Comité de normalisation, Mme Dao Gabala. L'un des challengers de Didier Drogba, était accompagné de plusieurs responsables de clubs et de ses soutiens dans sa course à la présidence de la fédération ivoirienne de football. "Notre entretien a été enrichissant. Madame la présidente nous a donnés l’information qu’elle était prête sur la plupart des points et qu’elle allait faire une communication officielle à l’ensemble des clubs le week-end prochain. Et qu’au cours de cette communication, elle allait donner un calendrier clair de la suite du processus", s'est réjoui Idriss Diallo à sa sortie d’audience.

Ces clubs souhaitent rapidement se retrouver en Assemblée générale pour parler des textes et aller aux élections. "Je n’ai pas fait de proposition de date. Mais nous en saurons davantage le 18 décembre 2021. C’est-à-dire dans deux jours", a-t-il poursuivi. Précisant que l’idéal, c’est d’éteindre toutes les polémiques autour des Éléphants avant d’aller à la CAN 2021 qui aura lieu en janvier 2022 au Cameroun.

"Le Comité de normalisation de la fédération de football a l'honneur de vous convier personnellement à une réunion d'information et de concertation qu'il organise le samedi 18 décembre prochain à la salle Cocody du Casino barrière de l' Hotel Ivoire", confirme le CONOR-FIF dans un communiqué adressé aux présidents des clubs de Ligue 1, ligue 2 et ligue 3. Didier Drogba, Idriss Diallo et Sory Diabaté sont les 3 sérieux prétendants à la succession du défunt président Augustin Sidi Diallo.