La Finale Miss Monde 2021 reportée de 90 jours: Yacé Olivia dit «Merci»

Yacé Olivia est qualifiée pour la finale du Concours Miss Monde 2021. À quelques heures du concours, la reine de la beauté ivoirienne se veut très reconnaissante de ses compatriotes qui ne cessent de lui témoigner leur soutien.

Miss Yacé Olivia : « MERCI au peuple ivoirien »

Omniprésente sur les réseaux sociaux avec une communication qui crève les écrans, Yacé Olivia a utilisé sa page Facebook officielle pour s'adresser aux Ivoiriens. À quelques heures de la compétition et en dépit de la pression suscitée par la contamination de certaines candidates de la Covid-19 à Porto Rico, Miss Côte d'Ivoire 2021 a trouvé la force de puiser dans les tréfonds de son patriotisme pour adresser un véritable billet doux aux Ivoiriens et ses fans de tous horizons.

Notons cependant que le Comité Miss Monde 2021, à travers un communiqué de presse qui vient à peine de tomber, « reporte temporairement la finale de la diffusion mondiale à Porto Rico en raison de l'intérêt pour la santé et la sécurité des concurrents, du personnel, de l'équipage et du grand public ». « La finale sera reprogrammée au Porto Rico Coliseum Jose Miguel Agrelot dans les 90 prochains jours », indique le Comité. Et ce, après avoir "consulté des responsables de la santé et des experts ».