Can 2021: “Les supporters devront être « entièrement vaccinés »

La CAF vient de fixer les conditions d'accès aux stades par les supporters, en prélude à l’édition 2021 de la Coupe d’Afrique des nations (Can 2021) au Cameroun.

CAN 2021: Les conditions d’accès aux stades pour les supporters

La Confédération africaine de football (CAF) et le Gouvernement camerounais ont signé ce jeudi un protocole sanitaire en lien avec la Coupe d’Afrique des Nations 2021.

C'est à travers une déclaration commune de tous les acteurs de l'organisation de cette grande messe du football africain que le comité d'organisation de la CAN que le protocole sanitaire a été dévoilé .

Ledit communiqué en date du 16 décembre 2021 porte la signature du ministre des Sports et de l'éducation physique , du président du COCAN 20-21, Narcisse Mouelle Kombi , du ministre de la Santé publique , Manaouda Malachie , du secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo-Omba et du vice-président de la Fecafoot. Céline Eko Mendomo.

Ainsi, les conditions tournent essentiellement autour de deux points majeurs:

1- Les supporters ne pourront accéder aux stades dans lesquels se joueront les matchs de la CAN 2021 que s'ils sont totalement vaccinés et présentent un test PCR négatif de moins de 72 heures ou un RDT antigénique négatif de moins de 24 heures .

2- Les autorités sanitaires compétentes prendront toutes les mesures nécessaires pour faciliter la vaccination et la réalisation des tests COVID sur tous les sites de compétition .

sinon, dans un souci d'objectivité et de neutralité et afin de garantir des mesures de confiance de part et d'autre , la CAF fera appel à un laboratoire indépendant internationalement reconnu pour tester les joueurs des équipes nationales qualifiées et leur encadrement ", peut-on lire .

Quant aux joueurs et leur encadrement, la CAF va faire appel à un laboratoire indépendant pour les tests. Ceci dans un souci d’objectivité et de neutralité.

La CAN 2021 aura lieu au Cameroun du 9 janvier au 6 février.