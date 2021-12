Dialogue politique: Gbagbo souhaite que "les sujets soient sans tabou"

Pr Armand Ouégnin a conduit la délégation du Parti des peuples africains (PPA-CI), le parti de l'ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, au lancement de la cinquième phase du dialogue politique, qui a eu lieu ce jeudi 16 décembre à la Primature au Plateau.

Dialogue politique : Le parti de Laurent Gbagbo se tient à la disposition du PM Patrick Achi

Le vice-président de l'Assemblée nationale et vice-président du PPA-CI, l'Honorable-professeur Georges-Armand Ouégnin a conduit la délégation du PPA-CI au lancement de la 5ᵉ phase du dialogue politique national qui a eu lieu ce jeudi 16 décembre 2021 à la primature, en présence du premier ministre de la République de Côte d'Ivoire.

Au nom de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, Georges-Armand Ouégnin a souhaité que les discussions qui démarreront effectivement le 21 décembre prochain, consacrent une paix durable et que tous les sujets soient abordés sans tabou.

" Après cette cérémonie d'ouverture qui est une séance d'information, vous nous convoquez le 21 décembre 2021 pour discuter des termes de références et du calendrier des discussions. Nous souhaitons que tous les sujets soient abordés sans tabou et que des solutions définitives y soient apportées", a-t-il déclaré, précisant que Laurent Gbagbo et son parti le PPA-CI marquent leur entière disponibilité pour leur participation à ce débat.

"Avec Laurent Gbagbo, le PPA-CI se félicite de la reprise de ce dialogue politique qui devrait consacrer définitivement la réconciliation vraie pour une stabilité et une paix durable, gage d'un avenir lumineux et radieux de notre pays la Côte d'Ivoire, notre patrimoine commun que nous avons l'impérieux devoir de léguer dans la paix aux générations futures", s'est-il exprimé.

Le dialogue politique ouvert ce jour, faut-il le souligner, est une initiative du président Alassane Ouattara. Le Premier Ministre Patrick Achi qui a présidé la rencontre, a indiqué que "la cinquième phase du dialogue politique qui s'ouvre ce jour, traduit l'enracinement irréversible de la démocratie en Côte d'Ivoire".

Il a exhorté les responsables politiques à saisir l’occasion de ce dialogue pour réaffirmer leur engagement en faveur de la paix, de la cohésion nationale et de la stabilité. Toute l'opposition politique, notamment le FPI , le PDCI, l ' UDPCI, l' URD, a répondu favorablement à l' appel du gouvernement.