Miss Côte d'Ivoire 2021, Olivia Yacé, fierté nationale à Miss Monde

Favorie à la Finale reportée de Miss Monde 2021, Olivia Yacé, Miss Côte d'Ivoire, s'est adressée à tous ses fans et soutiens à travers le monde, suite à sa contamination à la COVID-19.

Olivia Yacé: "MERCI au peuple ivoirien, d’ici et de la diaspora"

Le Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot (surnommé El Choliseo), la plus grande salle omnisports fermée de Porto Rico située dans le quartier de Hato Rey à San Juan, la capitale de l'île, devrait accueillir ce soir la Finale Miss Monde 2021, mais la cérémonie a été reportée.

“Je me porte bien,toujours enthousiaste et déterminée à réaliser notre objectif”, ce sont les premiers mots d’Olivia Yacé, après l’annonce de son isolement du podium de la Finale Miss Monde 2021 pour cause de Covid-19.

Testée positive au Covid-19, la sublime bichette de Jean-Marc Yacé, se porterait bien, selon un message posté sur les réseaux sociaux. Toujours en course à la couronne, elle invite ses compatriotes et l’ensemble des africains à continuer à voter pour elle, alors que la cérémonie qui sacrera la gagnante devrait être diffusée en direct dans la nuit de jeudi à vendredi.

“Il y a un peu plus d’un mois, j’ai commencé une formidable aventure humaine. Vous avez été nombreux à me soutenir, au-delà de mes attentes.

Aujourd’hui, dernier jour du concours, je tiens à marquer ma reconnaissance et ma gratitude à vous tous.

Je remercie en premier lieu et par-dessus tout le Seigneur tout puissant, mon socle. Il a rendu tout ceci possible en guidant chacun de mes pas. Un Merci particulier aux religieux de toutes les confessions pour leurs prières.

MERCI au peuple ivoirien, d’ici et de la diaspora qui comme un seul homme, m’a soutenue nuit et jour grâce à ses messages, votes et initiatives.

MERCI aux fans club Olivia Yace et à leurs administrateurs, aux différentes pages de miss de tous les réseaux sociaux dévoués à notre cause commune.

MERCI à toute l’Afrique, au reste du monde, à ces personnes qui bien que n’étant pas ivoiriennes, ont cru en moi et m’ont accordé leur soutien indéfectible.

MERCI aux personnalités publiques et politiques qui ont pris de leur temps et de leur énergie pour apporter leur pierre à l’édifice.

MERCI à ces femmes et ces hommes généreux, qui ont rivalisé d’ardeur et d’imagination pour sublimer, à travers ma personne, la beauté, le raffinement de la culture, la créativité et l’élégance ivoirienne.

MERCI aux différents médias qui m’ont apporté considération et positivité, relatant avec bienveillance chaque étape de mon parcours.

MERCI au Comité Miss Côte d’Ivoire pour la confiance.

MERCI à mon équipe, l’œuvre de vos esprits et de vos mains m’ont permis de porter haut le drapeau ivoirien.

MERCI à ma famille et à mes proches, qui m’ont communiqué inlassablement amour, joie et énergie.

Je me porte bien,toujours enthousiaste et déterminée à réaliser notre objectif. D’ici là votons sur toutes les pages officielles du concours miss monde.

Maintenant plus que jamais, Team Côte d’Ivoire”.