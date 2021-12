Miss Monde 2021: Positive à la Covid-19, Olivia Yacé toujours en lice

La participation d' Olivia Yacé, la représentante ivoirienne à la Finale de Miss monde 2021, ne serait pas du tout compromise en dépit de sa contamination à la COVID-19, à en croire une source proche du COMICI.

Miss monde 2021: Olivier Yacé participera à la finale de ce soir

Il y a eu plus de peur que de mal. La contamination de l'ivoirienne Olivia Yacé à la Covid-19 n'entravera en rien sa participation à la finale de Miss monde 2021 prévue ce jeudi soir à Puerto-Rico en Amérique du Sud.

Des sources proches du Comité miss Côte d'Ivoire, annoncent certes que la reine de beauté ivoirienne a été placée en isolement avec 5 autres prétendantes, notamment les représentantes de l' Indonésie, de l' Ougansa, du Cameroun et de la Tanzanie, mais rassurent que toutes les candidates dont la représentante de Côte d'Ivoire, ne sont pas écartées de la compétition.

"Le COMICI vous rassure que toutes ces candidates dont Olivia Yacé ne sont pas écartées de la compétition. Pour autant, le comité Miss Monde est à l’œuvre pour que leurs performances soient prises en compte. Elles ne seront pas sur le podium ce soir certes, mais elles participeront bel et bien à la finale certainement par vidéo ou par un autre moyen technologique", rassure notre source.

D'ailleurs, il est annoncé un direct du secrétaire général du COMICI, Monsieur Thierry Coffie, ce jeudi après-midi sur la page Facebook du COMICI, depuis Porto Rico, "pour répondre à toutes vos questions et préoccupations".

La concernant, Olivia Yacé garde le moral haut et ne semble aucunement affectée par la nouvelle de sa contamination. "Elle (Olivia Yacé) ne pleure pas du tout. Elle est solide dans la tête. Je suis en contact direct avec elle. Rien ne dit qu’elle est hors compétition. Elle est juste en isolement suite à son test de ce matin (mercredi). Alors un peu de calme. Il y a un véritable cluster dans l’organisation. En plus des 7 filles, il y aurait des membres du comité Miss Monde et non des moindres qui sont infectés aussi'', lance une autre source.