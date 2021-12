Grand P l'accuse de le cocufier avec Eudoxie, la réplique de Roga Roga

Grand P met le chanteur cogolais Roga Roga en garde du fait que celui-ci se serait trop rapproché de sa « femme », l'Ivoirienne Eudoxie Yao. Réplique insolente du Grand Zangui!

Roga Roga ridiculise Grand P, qui l'accuse de le cocufier avec Eudoxie Yao

Que se passe-t-il réellement entre la supposée compagne de Grand P, Eudoxie Yao, et la star Roga Roga ?

Les deux célébrités se sont beaucoup rapprochées ces derniers temps. En témoignent plusieurs clichés partagés sur les réseaux récemment. Sur certaines de ces images, Eudoxie Yao et Roga Roga semblent vivre le parfait amour dans les bras, l’un de l’autre.

L’on pouvait en effet voir Eudoxie Yao blottie dans les bras d’Ibambi Okombi Rogatien, du groupe Extra Musica. Le cliché laisse entrevoir un partage de good vibes entre le Grand Zangui et la "go bobaraba" qui semblait se plaire en compagnie du chanteur congolais.

La réaction du conjoint de la Bimbo ivoirienne aux fessiers très provocateurs ne s’est pas fait attendre.

"Mon frère Roga Roga j’ai énormément de respect pour toi et tout le peuple congolais… Mais la piste que tu veux emprunter ne t’est pas favorable, ne t’amuse pas de te rapprocher de ma femme, sinon je vais très mal réagir, c’est un avertissement merci", a publié le célèbre chanteur Guinéen sur sa page Facebook.

En réaction à cette sévère mise en garde, Roga Roga a répliqué par un message publié sur le réseau social américain, avec une photo de lui et Eudoxie Yao : "Calme toi mon frère Grand P, c’est pas ce que tu penses”, a-t-il lancé.

L’histoire d’amour entre Eudoxie Yao et Grand P fait couler beaucoup d'encre, car très suivie sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes ne croient toujours pas en la relation amoureuse entre Eudoxie Yao et le chanteur guinéen Grand P. Et ce, en dépit de nombreuses apparitions en public et autres déclarations d'amour des concernés.

Certains internautes ont récemment suspecté Alpha Sylla, le manager du chanteur guinéen, d'être le vrai amant de la star ivoirienne des réseaux sociaux. Une situation qui avait récemment obligé Eudoxie Yao à dire sa part de vérité dans un message publié sur sa page Facebook, en novembre 2020.

''Alpha est comme un frère. Cette idée n'a jamais traversé mon esprit... Je reconnais que c'est quelqu'un de travailleur. Je reconnais qu'il est gentil, il m'aime beaucoup; il a beaucoup fait pour moi. En Guinée, j'étais la plus heureuse du monde. Il a été très disponible pour moi. Je suis quelqu'un de très reconnaissante et je dirais toujours ce que les gens ont fait pour moi. Arrêtez de mélanger les choses. Le manager de Grand P est un homme marié'', avait-elle fait savoir. Eudoxie Yao avait également rappelé qu'elle était toujours en couple avec Grand P.