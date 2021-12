Titrologie : Laurent Gbagbo et Konan Bédié ont échangé

Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo ont échangé le lundi 20 décembre 2021, nous révèle la titrologie du mardi 21 décembre. La revue de la presse ivoirienne fait également de l'actualité politique ivoirienne, notamment le dialogue entre le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) et l'opposition.

Titrologie : Vers un échec du dialogue politique ?

Dans sa parution du mardi 21 décembre 2021, Le Temps apprend au titrologue que Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié ont eu une rencontre hier. Pour sa part, Le Nouveau Réveil nous livre les "vrais dessous d'une "visite fraternelle" du président du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire). La titrologie est aussi marquée par la reprise du dialogue politique entre le pouvoir d'Alassane Ouattara et l'opposition.

Le Temps écrit qu' "à cause du RHDP", le dialogue politique a été reporté. Bien au contraire, Le Matin est convaincu que les adversaires du RHDP ont pour ambition de faire échouer le dialogue politique. Notre confrère révéèle comment les opposants ivoiriens manoeuvrent pour faire échouer le processus. Le Mandat s'attarde sur les principales revendications du PDCI et du PPA-CI pour la reprise du dialogue.

Concernant le dialogue politique, Charles Blé Goudé, le président du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples), regrette l'absence de son parti politique, affiche Soir Info à sa Une. Dans la titrologie de ce même journal, il est rapporté qu'un duel oppose deux proches d'Alassane Ouattara au sommet du parti au pouvoir.

L'Expression s'intéresse au phénomène des congés anticipés. Le journal révèle que 50 élèves "délogeurs" ont été "envoyés dans un centre de rééducation". Le Jour Plus plonge le lecteur dans un dossier touchant à l'orpaillage clandestin. "L'État met fin aux activités de plus de 23 000 personnes", avance le confrère. Il fait remarquer que 114 sites ont été déguerpis quand 9 000 abris ont été détruits.