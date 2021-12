Renové, le Zoo d' Abidjan attend entre 1 000 et 10 000 visiteurs par jour

Le Zoo d' Abidjan réhabilité et rénové à hauteur d'un milliard de FCFA accueillera entre 1 000 et 10 000 visiteurs par jour, annonce Karl Emmanuel Diakité, le nouveau directeur général de ce parc zoologique situé en plein cœur d' Abidjan.

Côte d'Ivoire : Le Zoo d' Abidjan rouvre ses portes avec de nouvelles infrastructures

Le Zoo d' Abidjan situé en plein cœur d'Abidjan a officiellement rouvert ses portes, lundi 20 décembre 2021. Le Gouvernement ivoirien, appuyé par des investisseurs privés, a engagé d'importants travaux de réhabilitation, des mois plus tôt. L’inauguration de ce parc animalier réhabilité et rénové à hauteur de 530 millions de FCFA, s'est tenu en présence du ministre Alain Donwahi en charge des Eaux et forêts, et de Karl Emmanuel Diakité, nouveau DG du Zoo.

Le nouveau Directeur Général du parc zoologique a à l'occasion expliqué que la rénovation de ce parc zoologique a eu lieu parce qu’il fallait mettre un accent sur le bien-être des animaux. "Avant d’en rajouter des espèces, il fallait d’abord contrôler le plan de connexion animale et essayer d’améliorer les conditions animales", a-t-il souligné. Ajoutant que le Zoo d’Abidjan qui s'étend sur une superficie de 19 hectares accueillera, après les travaux de rénovation, entre 1 000 et 10 000 visiteurs par jour.

Poursuivant, Karl Emmanuel Diakité a également rassuré visiteurs et riverains de la fiabilité du nouveau dispositif sécuritaire mis en place. Les animaux, a-t-il fait savoir, sont désormais bien alimentés et leur mieux-être a été amélioré.

"Hormis la rénovation des infrastructures, les ressources humaines du Zoo d' Abidjan ont été renforcées afin de hisser cet espace à un niveau international", a pour sa part rassuré le ministre Alain Richard Donwahi, précisant que de nouvelles espèces d’animaux seront acheminées vers Abidjan afin de peupler le Zoo, actuellement constitué d’une cinquantaine d’espèces et de plus de 300 animaux.

De ce fait, l'officiel du gouvernement a annoncé pour les prochaines semaines, le lancement des travaux d’extension du Zoo national d’Abidjan pour un coût de 500 millions de FCFA. Il a par ailleurs saisi l'occasion pour lancer un appel au secteur privé afin de soutenir les efforts du gouvernement.

"Le partenariat avec le secteur privé permet de pérenniser les actions que nous menons. Nous avons vu depuis 50 ans, 60 ans, ce qui n’a pas été possible de faire avec les moyens de l’État, mais surtout avec le budget d’un ministère en charge des parcs zoologiques. Le partenariat avec le secteur privé nous permet de faire plus d’investissements (…)”, a-t-il expliqué.

L’état du Zoo s’étant dégradé, le gouvernement ivoirien avait exigé la fermeture totale de l’établissement afin de procéder à des travaux qui s'imposaient. Les travaux du Zoo national d'Abidjan qui ont duré six mois, ont consisté à effectuer la rénovation des bâtiments administratifs, des guichets de billetterie, du restaurant, ainsi que du bar. Ces travaux ont également consisté en la réparation de la clôture, le nettoyage en profondeur et l’aménagement des toilettes et des enclos des animaux.