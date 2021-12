Stéphane Kipré lynché pour 10 millions FCFA, Serges Kassy en colère

En Côte d’Ivoire, l’offrande faite par Stéphane Kipré, vice-président du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (PPA-CI) de l’ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, pour la construction d’une église, est à l’origine d’une vive polémique sur les réseaux sociaux.

Serge Kassy apporte son soutien à Stéphane Kipré

Le montant de l’offrande effectuée par l’ex-président de l’ Union des nouvelles générations (UNG) qui est de 10 millions de francs CFA a suscité une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Les détracteurs du gendre de l’ancien président ivoirien reprochent au sieur Stéphane Kipré son inaction face à la maladie qui ronge depuis des années la journaliste Awa Ehoura, une proche de Laurent Gbagbo, son mentor.

« Ils préfèrent regarder Awa Ehoura mourir que de lui donner seulement 5 millions pour se soigner. Qui est l’église ??? Je suis indigné », se désole l’auteur d'une vidéo montrant Stéphane Kipré faire le don de 10 millions à l'église. « Aidez vos partisans qui meurent en silence, Awa Ehoura, c'est le vrai sacrifice svp », lâche un autre. D’autres par contre jugent indécent le fait que l’offrande d’une haute personnalité politique du pays soit retransmise en direct sur les réseaux sociaux. « Je ne comprends pas les soi-disant chrétiens d'aujourd'hui pour faire une offrande, on a besoin de danser sur la toiture. Vraiment du n'importe quoi. Avec ça on veut être président d'un parti politique », fustige un internaute.

Alors qu’il se fait lyncher sur les réseaux sociaux après sa contribution à hauteur de 10 000 000 de francs CFA pour les travaux d’extension de son église dont le coût est évalué à 100 000 000 de francs CFA, l’opérateur économique peut compter sur le soutien, de l’artiste Serges Kassy, l’un de ses anciens compagnons d’exil. Dans sa publication, l'auteur de la mythique chanson " "cabri mort n'a pas peur de couteau", encourage plutôt l'époux de Marie-Laurence Gbagbo à poser des actes de reconnaissance envers son créateur.

« Cher Stéphane Kipre, c’ est lui qui t’ a créé, c’ est lui qui a fait de toi ce que tu es devenu aujourd'hui, en tout lieu, et en tout sens, tant qu' il te donnera ce souffle de vie, tant qu’ il t’honorera en te donnant ce souffle de vie, n'arrête jamais, oui au grand jamais de lui être reconnaissant par ces actions de grâce, d' offrandes, et de dons que ton cœur chrétien te recommande au nom du roi des rois", a posté le reggaeman ivoirien. " N 'écoute jamais, ceux qu' il a créés et qui lui tournent le dos (...) Merci d'aider à construire son tabernacle, comme l'ont fait beaucoup de ses enfants qui ont eu son onction comme toi , soit béni abondamment en son nom puissant », a-t-il conclu.