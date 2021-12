Limogeage du DG de l'ONECI : Un soroiste crie la méchanceté du RHDP

Le limogeage du DG de l'ONECI a été annoncé le mercredi 22 décembre 2021 en Conseil des ministres. Sitionni Gnenin Kafana a été débarqué de la tête de l'Office national de l'état civil et de l'identification. Il a été remplacé par Kodia Ago Christian. Au lendemain de la nouvelle, El Hadj Mamadou Traoré donne des conseils aux ministres et directeurs généraux du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix).

Le limogeage du DG de l'ONECI fait réagir Mamadou Traoré

"Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a adopté un décret portant nomination de monsieur Kodia Ago Christian Gérard en qualité de directeur général de l'Office national de l’état civil et de l’identification (ONECI)", a dit Mamadou Traoré, le porte-parole adjoint du gouvernement ivoirien. Il faut noter que depuis la nomination de Sitionni Gnenin Kafana, l'ONECI était vivement critiqué dans sa politique de renouvellement des cartes nationales d'identité.

Le limogeage du DG de l'ONECI serait-il lié à la vague d'audits diligentée par Alassane Ouattara ? En tout cas, El Hadj Mamadou Traoré est convaincu que le fils du ministre Gilbert Kafana Koné est victime de l'ingratitude du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix).

"Qu'ils sont méchants nos amis du Restaurant ! En effet, suite au limogeage du DG de l'ONECI, qui est le fils d'un gros client du Restaurant, un très proche du Gourou du Restaurant, ce dernier qui fut d'ailleurs mon patron avec qui j'ai gardé des relations cordiales, les réactions de certaines gens du Restaurant vis-à-vis du DG limogé m'ont fait vomir", a écrit le proche de Guillaume Kigbafori Soro sur les réseaux sociaux.

Dans la foulée, l'ex-directeur général de l'INFS (Institut national de formation sociale) a donné des conseils "à tous les DG et les ministres du Restaurant". Il leur a demandé de faire l'effort, pendant leur gestion de la chose publique, d'être le plus compétents et le plus professionnels possible. "Que surtout, ils ne puisent pas dans les caisses des structures qu'ils gèrent pour espérer avoir la sympathie des gens ,surtout des mendiants du Restaurant. Car en cas de pépin, qu'ils sachent que les premiers qui tireront sur eux,ce sont ces mêmes personnes à qui ils ont distribué de l'argent à tout vent", a-t-il prévenu.