La reine-mère Nana Abrafi Koto en visite chez Affi N'guessan

Pascal Affi N'guessan, président du Front populaire ivoirien, a reçu en audience, jeudi 23 décembre 2021 au siège de son parti, une délégation de ressortissants ghanéens vivant en Côte d'Ivoire, conduite par la reine-mère Abrafi Koto Kyremaa.

Sa rupture avec son ex-mentor, Laurent Gbagbo, n'a pas suffi à plonger aux oubliettes l'ancien Premier ministre ivoirien. Mieux, Pascal Affi N'guessan et son parti le Front populaire ivoirien semblent connaître une nouvelle jeunesse, depuis le 9 août 2021, date de la décision inattendue de l'ancien pensionnaire de la prison de Scheveningen à La Haye, revenu d'exil, un mois plutôt de quitter définitivement le FPI.

Entre rencontre avec le chef de l' Etat Alassane Ouattara, adhésion de nouveaux militants et autres audiences accordées à certains de ses paires de l'opposition, le natif de Bongouanou ne chôme pratiquement pas. Moins d'une semaine après la visite de la délégation du COJEP, sollicitant son implication dans les démarches visant le retour au bercail de Charles Blé Goudé, le "lion du Moronou", a reçu ce jeudi une importante délégation de ressortissants ghanéens vivant sur le territoire ivoirien.

Cette fois, il n' a nullement été question de politique, mais de promotion de la culture et de l'intégration africaine. La délégation conduite par la Reine-Mère Nana Abrafi Koto Kyremaa, est en effet venue présenter à l'ancien ministre ivoirien du Plan et du Développement, un projet de "Festival culturel pour la cohésion sociale et l'intégration sous-régionale ".

"Nous avons décidé d’organiser un festival pour faire la promotion de l’intégration et la culture africaine sur le territoire ivoirien là où nous vivons. Puisque nous savons que tout le monde a besoin de paix et de réconciliation, nous voulons donc magnifier la culture africaine sur le territoire ivoirien " , a déclaré Nanan Badohun Barthélémy, au nom de la Reine-Mère, à leur sortie d'audience.

Il a rappelé l'engagement du député de Bongouanou dans les domaines de la promotion de la Culture et de l'intégration africaine. " Nous savons que notre président est un homme vraiment actif qui prône l’intégration africaine. Et qui a beaucoup de considération pour toutes les communautés vivant sur le territoire ivoirien. Nous sommes venus le voir pour solliciter son aide et son appui", a-t-il expliqué des raisons qui motivent leur présence aux côtés de l'ex-bras droit de Laurent Gbagbo.