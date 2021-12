Invité sur la chaine de télévision NCI, Fally Ipupa est revenu sur les récentes attaques de Debordo Leekunfa contre sa personne.

Fally Ipupa : "Debordo je le connais très bien, il sait que je le connais"

L’artiste coupé décalé Debordo Leekunfa s’est récemment attaqué à l’artiste congolais, Fally Ipupa. Le "Mimi" a fait savoir qu’il chante mieux que ce dernier ainsi que tous les autres artistes congolais. Le patron des "légionnaires" a même traité le peuple congolais de raciste en affirmant que la musique ivoirienne était interdite au Congo, alors qu’en Côte d’Ivoire, les artistes congolais sont adulés.

"J’aimerais rappeler le côté lâche de certains Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens qui sont super suceurs de tout ce qui vient de l’étranger. Fally, il nous chante quoi à longueur de journée. Et après, ils vont venir dire que Fally est fort que Debordo. Fally n’est jamais fort que Debordo. Fally, tu es en train d’arnaquer mon peuple Tu ne dis rien dans tes chansons. On ne comprend rien dans tes chansons. Si tu nous insultes oh, on comprend pas …. Chante un peu en français. Avec ça, on veut le comparer à moi Debordo. Il ne peut pas chanter avec Dorbordo. Je ne vois même pas un artiste congolais qui peut chanter avec moi Debordo. Je ne vois même pas (…)", a lancé Debordo Leekunfa , qui a finalement fini par présenter ses excuses.

Actuellement en Côte d’Ivoire pour des concerts, Fally Ipupa, invité sur la chaine NCI, est revenu sur cette affaire. "Debordo, je le connais très bien, il sait que je le connais, il le sais très bien", a indiqué l'ancien poulain de Koffi Olomidé. La star congolaise ne s'est pas arrêté là.

"Au Congo, la musique congolaise ne passe jamais en boite de nuit, il n’y a que deux boites de nuit au Congo qui passent la musique ivoirienne, et les gens s’en plaigent…les musiques qui passent chez nous en boite de nuit, c’est la musique nigériane, le coupé décalé (respect à mon frere DJ Arafat, lui il a fait plusieurs concerts au Congo ), la musique française… la musique congolaise ne passe pas en boite de nuit, demandez à tous les artistes congolais que vous allez recevoir ici", a clarifié El Maravilloso.