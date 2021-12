Makosso Camille à ses détracteurs : ''Je ne vis pas pour qu'on m'aime"

Sévèrement critiqué après son passage sur la chaîne NCI, le pasteur Makosso Camille a craché ses vérités à ses détracteurs.

Makosso Camille : ''Depuis quand mougou (faire l'amour) c'est interdit par la loi ?''

Le pasteur Makosso Camille a-t-il décidé de faire la promotion de l'immoralité ? C'est en tout cas la question que se posent de nombreux observateurs au regard des sorties catastrophiques de ce dernier ces derniers jours.

Tout est d'abord parti de son passage à l'émission Yvidero'show sur la chaîne NCI dont un extrait a été publié sur la toile. En effet, l'homme de Dieu a fait savoir qu'il a eu des relations sexuelles avec la web comédienne Sarra Messan.

''Dans une période de ma vie, aux environs de 2019, j'ai tenté un divorce avec ma femme, Maman Tatiana(…) C'est dans cette période de faiblesse qu'un petit Gibier est venu dans mes bras en disant "tu es l'amour de ma vie !" J'ai goûté le gibier. Que le Seigneur ait pitié de mon âme, le pêcheur que je suis ! Y a des gibiers, quand ils viennent, tu ne peux pas chasser comme ça ! Elle m'a contacté, elle m'a dit qu'elle est fan de moi, c'est un mouvement et puis papitou le magnifique n'est pas converti", a soutenu Makosso.

Sévèrement critiqué sur la toile, Makosso Camille est revenu à la charge via une vidéo postée sur les réseaux sociaux, non pas pour présenter ses excuses, mais pour cracher ses vérités à ses détracteurs.

Makosso Camille a clairement fait savoir qu'il n'a pas avoir honte de révéler au grand public ses ébats sexuels. ''Depuis quand mougou (faire l'amour) c'est interdit par la loi ? Fumer la drogue, c'est interdit, voler, c'est interdit, mais Maplorly (faire l'amour ,NDLR)? La chose la plus douce après Dieu et l'argent ! Moi je ne vis pas pour qu'on m'aime ,mais je vis pour qu'on me déteste parce que plus on te déteste plus tu vis longtemps ! Plus on t'aime, tu meurs vite, plus on te déteste tu vis longtemps ! ", a indiqué le frère de Lolo Beauté , qui a fait savoir qu'il aura honte lorsqu'il n'aura plus aucun sou en poche et dans ses comptes bancaires.

Cette sortie de Makosso Camille a conduit de nombreux internautes à exhorter les autorités ivoiriennes à regarder de plus près les propos des influenceurs du web.