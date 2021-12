Diplomatie : L ’ambassadeur du Maroc part optimiste, du Mali

Au Mali, le président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, a accordé, ce mardi 28 décembre 2021, une audience à l’ambassadeur de Sa majesté le roi Mohammed VI du Maroc, Hassan NACIRI, en fin de mission au Mali.

Diplomatie : En fin de mission au Mali , l'ambassadeur du Maroc fait ses adieux au Colonel Assimi Goïta

Une occasion pour le diplomate de rappeler les liens historiques entre le Mali et son pays. Après des années de mission diplomatique, pour le renforcement de la coopération entre leurs deux pays, Hassan Naciri quitte le Mali avec de très bons souvenirs de ce pays qui l’a « adopté, accueilli et accompagné » dans sa mission.

À sa sortie d’audience, ce mardi matin, il a confié à la presse ses reconnaissances et l’émotion qui l’animent au moment de quitter son pays d'accueil. « Le président de la Transition, Son Excellence, le Colonel Assimi Goïta, chef de l’État, a bien voulu me recevoir. C’était l’occasion de le saluer, le remercier et à travers lui, remercier tout le peuple malien, à tous les niveaux, à tous les échelons, les officiels, les citoyens ordinaires, qui ont bien voulu m’aider à accomplir ma mission durant ces années », a indiqué le diplomate marocain en fin de mission.

M. Naciri a indiqué avoir remercié le président malien de la Transition pour « l’impulsion concrète qu’il a bien voulu donner aux relations bilatérales Maroc-Mali. Des relations très anciennes, séculaires et multiformes ». Cette audience a été une occasion pour le président Goïta de charger le diplomate marocain de transmettre ses remerciements à Sa majesté Mohammed VI pour l’ensemble des sollicitudes.

SE Hassan Naciri part optimiste de ce pays frontalier à la Côte d'Ivoire : « Je laisse le Mali en plein chantier de réformes politiques, de refondation. Je suis tout à fait optimiste que ces projets aboutiront et permettront au Mali de consolider ses acquis démocratiques, de mettre en place de nouveaux paradigmes de gouvernance et de bonne gestion des affaires ».