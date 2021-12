Titrologie: Adou Richard peut-il convoquer Bédié? Bédié peut-il échapper?

Le rapport des violences liées à la désobéissance civile alimente la titrologie du 28 décembre 2021. À en croire le Procureur de la République, tous ceux qui y ont contribué, notamment des ténors de l’opposition ivoirienne, seront poursuivis.

Titrologie : Poursuites pour désobéissance civile, menaces sur le dialogue politique ?

Au cours de sa conférence de presse tenue lundi, le Procureur Adou Richard a livré le rapport de l’Unité Spéciale d’Enquête (USE), qui épingle 233 personnes. Le chef du Parquet ivoirien indique sans sourciller « tous ceux qui ont contribué seront poursuivis ». Aussi, la titrologie de ce mardi s’interroge sur le sort d’Henri Konan Bédié, Pascal Affi N’Guessan, Maurice Kakou Guikahué, Albert Toikeusse Mabri et bien d’autres leaders de l’opposition, d’autant plus que le Procureur de la République annonce des poursuites contre les donneurs d’ordre et les meneurs.

« Adou Richard peut-il convoquer le Président Bédié », s’interroge Le Nouveau Réveil. ET Le Patriote de répliquer : « Bédié peut-il échapper à la justice ? » Le Jour Plus se veut plus formel : « Bédié sera trimballé devant les juges. »Le confrère Aujourd’hui dénonce quant à lui le « parti pris du procureur ».

Ces poursuites contre des opposants sont annoncées alors que le dialogue politique a été entamé entre les acteurs politiques ivoiriens. Des journaux ivoiriens s’interrogent donc sur l’opportunité de la sortie du procureur Adou Richard. « Ouattara ne veut pas du dialogue politique inclusif », conclut Dernière Heure.

En vue de favoriser le dialogue politique, Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains - Côte d’Ivoire (PPA-CI) demande le retour en Côte d’Ivoire de Guillaume Soro et de Charles Blé Goudé.

Soir Info révèle que « des millions de FCFA ont été volés dans un ministère. Transport aérien en Afrique en 2021 : « Plus de 4250 milliards de pertes », apprend-on de Notre Voie. « Annick Tohé Lasmel dans la continuité de Lanciné Diaby » à la Direction générale du Fonds d’entretien routier. Pour la CAN 2022, « le ministère prône l’union autour des Éléphants ». Pour la CAN 2023 qui se tiendra en Côte d’Ivoire, « la CAF en inspection à Abidjan ».