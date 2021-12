Carmen Sama refuse de parler de Tina Glamour : Ce qu'elle craint

Ce n'est pas le grand amour actuellement entre Tina Glamour et Carmen Sama. La veuve de DJ Arafat et l'ancienne compagne de feu Houon Pierre ne se parlent plus depuis un moment. Pour sa part, la mère de Rafna ne semble pas disposée à renouer le contact avec son ex-belle mère.

Pourquoi Carmen Sama ne veut pas entendre parler de Tina Glamour

La dernière brouille entre Logbo Valentine, alias Tina Glamour et Yao Maryse Carmen, connue sous l'appellation Carmen Sama remonte à septembre 2021. En effet, la mère de feu Houon Ange Didier, l'ex-roi du couper décaler, décédé dans un accident de la circulation il y a deux ans, a ouvertement accusé Carmen Sama d'avoir volé des biens personnels de son défunt fils.

"Carmen, ce n’est pas la femme de mon fils (...) Ma fille est à l’hôpital ; elle n’est jamais venue ici. Elle a volé le lit d’Arafat, elle a volé sa salle à manger, elle a même volé les chiens de mon fils (...) L’argent qu’elle a reçu ne m’intéresse pas, elle a reçu 30 millions du BURIDA ; elle a mis ça dans son…", a martelé Tina Glamour dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Il faut noter qu'à cette période, Bébé Carla, la petite soeur de feu Yorobo était internée dans un hôpital.

Tina Glamour était très remontée contre celle qui a partagé l'intimité du Beerus Sama. "Vous dites que moi, je fume drogue; je préfère fumer la drogue que d’être une prostituée. Moi, on m’a mariée, mais mon enfant qui est mort n’a pas marié Carmen. Je suis à l’hôpital, elle n’a jamais pris ses grosses fesses pour venir ici … Quittez derrière Carmen", a craché Lady Glamour.

Des mois plus tard, Carmen Sama semble résolue à garder ses distances vis-à-vis de Tina Glamour. En effet, alors qu'elle répondait aux questions des internautes sur Life TV, la jeune dame a supplié Willy Dumbo de ne pas lui poser de question en rapport avec l'ex-compagne de Kéké Kassiry. Elle a expliqué qu'elle ne veut pas être le sujet d'une vidéo publiée sur Facebook, faisant allusion à la maman du leader de la "Chine".