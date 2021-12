Affaire "divorce avec Coco Emilia" : Francis Mvemba préfère la mort

L’homme d’affaires congolais, Francis Mvemba, s’est prononcé sur les rumeurs annonçant un éventuel divorce d’avec sa femme, Coco Émilia.

Francis Mvemba : "Tant que je vivrai, je garderai ma femme''

250 millions de F CFA. C’est la coquette somme d'argent qu’aurait déboursée, en avril 2021, Francis Mvemba, l’homme d’affaires venu de la République démocratique du Congo, pour la dot de sa dulcinée camerounaise, Ilondo Nawe Claude Emilia, plus connue du public sous les pseudonymes '' Coco Émilia'' ou encore ''Biscuit de Mer ''.

L'influenceuse camerounaise et le milliardaire congolais ont ensuite célébré leur mariage civil, le samedi 10 avril 2021 à Yaoundé, au Cameroun. Un mariage qui a été sanctionné par la naissance d’une charmante petite fille nommée Sophie July Émilia Mvemba.

Depuis plusieurs semaines, nos deux tourtereaux sont au cœur de chaudes discussions sur les réseaux sociaux. Et ce, après que l'influenceuse camerounaise a changé son nom sur Instagram, tout en prenant le soin de supprimer toutes les photos de mariage d'elle et son époux.

Selon quelques indiscrétions, Coco Émilia et Francis Mvemba se seraient séparés et seraient sur le point de rompre leur serment de mariage. L’époux de Coco Émilia a finalement mis fin au débat dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. ‘’ J'ai vu des frères et sœurs, qui se réjouissent soi-disant de la fin de mon mariage ! " On t'avait dit on t'avait parlé " Ils sont contre mon mariage, ils sont revenus m'appeler, ton mariage, ça va ? J'ai dit ça va très bien ! Si tu veux que mon mariage tombe, tue-moi ou tue ma femme, de mon vivant, je vais garder ma femme, tant que je vivrai, je garderai ma femme, laissez-moi tranquille‘’, a-t-il soutenu.

Notons que la belle Coco Émilia est présentement en Côte d'Ivoire. Elle a partagé un somptueux repas avec Emma Lohoues comme le témoignent de nombreuses vidéos postées sur la toile ce mardi matin.