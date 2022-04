Coco Emilia pleure sur Life TV: Les déboires d'une femme trop pressée

Invitée à LIFE TV, vendredi, Coco Emilia, parachutée de la gloire à la déchéance, voire à l'humiliation, parle enfin de son mariage raté avec Francis Mvemba et fait pleurer avec elle, ses fans.

Coco Emilia: Dans la quête des opportunités, tout ce qui brille n’est pas de l’or

Mariage avec Francis Mvemba, prostituée de luxe, escorte girl, Coco Emilia alias Biscuit de mer s’est confiée dans l'émission Life WKD sur Life TV du 1er avril 2022, depuis Abidjan.

La camerounaise, proche de l’actrice ivoirienne Emma Lohoues, était l’invitée de l'émission Life WKD. Sur le plateau télé, Biscuit de Mer a versé des larmes pour avoir fait un mauvais choix en se mariant à Francis Mwamba, un homme qu’elle n’a pas pris le temps de mieux connaître.

Pathétiques confidences de Coco Emilia sur Life TV

Que de regrets pour l’ex-femme du pseudo milliardaire Francis Mvemba, un homme qu’elle présente comme un mauvais choix dans son projet de vie de mariage.

« Je me suis mariée par amour avec Francis Mvemba. Malgré les avertissements de certaines personnes sur les réseaux sociaux. J’ai donné tout ce que j’avais parce que quand j’aime, je donne tout. Aujourd’hui, nous sommes en instance de divorce parce que je me suis rendue compte que je me suis trompée de personne. J’entendais des gens dire sur les réseaux sociaux qu’il m’a abandonnée. Je suis intervenue à travers des vidéos et publications pour rectifier les choses parce que c’est moi qui suis partie et non le contraire », a fait savoir Biscuit de mer dans le "Confessionnal", face à l’animatrice Konnie Touré.

Des séquences de l'émission sont de véritables aveux de douleur, de regrets, mais aussi de leçons de vie pour une femme trop pressée, cupide et avide de visibilité.

« Ne m’en voulez pas, j’ai juste saisi des opportunités»

Elle a ajouté que son ex-mari a suscité des personnes, notamment des sœurs de ses amis ou ses maîtresses pour l’humilier. Elle n’avait donc pas d’autres choix que de se défendre, en répondant à certaines accusations car pour elle, les gens ont abusé dans les mots sur Internet, sans savoir ce que cela pouvait lui faire.

A tous ceux qui la traitent de prostituée de luxe ou encore d’escorte girl, Coco Emilia demande de ne pas lui en vouloir parce qu’elle a « juste saisi des opportunités », selon elle.

Le samedi 10 avril 2021 à Yaoundé, au Cameroun, l’influenceuse Coco Emilia et Francis Mvemba convolaient en justes noces. Et ce, après une dot de 250 millions et un mariage pompeux, dit-on. Le lundi 9 août de la même année, soit un peu plus de 4 mois après leur mariage, Coco Emilia donne naissance à une petite fille nommée Sophie July Émilia Mvemba.

Puis commence la descente aux enfers pour la compatriote de Nathalie Koah, l’ex-compagne de Samuel Eto’o, actuel président de la Fécafoot. L'idylle entre Coco Emilia et son “prince charmant” de milliardaire vole en éclats après une durée de vie de seulement 8 mois.