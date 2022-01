Coco Emilia aux Éléphants: "Allez manger l’attiéké", colère à Abidjan

Coco Emilia alias Biscuit de Mer se moque des Éléphants et crée un déluge d’attaques dans la blogosphère entre Ivoiriens et Camerounais après l’élimination de la Côte d'Ivoire à la CAN 2021 par l’Egypte.

Emma Lohoues, Yvidéro, Makosso et Lesly 5etoil en colère après la sortie spectaculaire de Coco Emilia

La toile est totalement secouée après la défaite des Eléphants de Côte d'Ivoire. En effet, les célébrités ivoiriennes et camerounaises, notamment Yvidero, Coco Emilia et la danseuse Poupette la star ou encore Emma Lohoues et Lesly 5etoil, en ont fait une affaire. Après le dernier tir au but de Mohamed Salah, les internautes camerounais sont montés au créneau pour exprimer toute leur joie face à la défaite des poulains de Patrice Beaumelle. Dans la foulée, les célébrités ne sont pas restées en marge de cette guerre.

Dans une précédente vidéo postée par la femme de Francis Mvemba, juste après la défaite de la Côte d’Ivoire face aux Pharaons d’Egypte, Biscuit de Mer a degainé: “Allez dans l’avion!!!”, a-t-elle entonné. “Vous allez manger attiéké ce soir, attiéké avec l’huile rouge”, a ajouté Coco Emilia. Avant de revenir sur les réelles motivations d’une sortie sordide. “On dit de jouer ballon, mon ami. Dans ballon ya pas palabre. Pourquoi tu as insulté ma maman, pourquoi tu as insulté mon papa. Et pourquoi tu as insulté ma CAN. Bim, c’est la partie que moi j’adore là qui est arrivée maintenant", dira-t-elle.

Les réactions du côté ivoirien ne se feront pas attendre. Dans un post sur sa page Facebook, la web comédienne ivoirienne Yvidero a écrit : « On vous laisse avec vos faux milliardaires là. Milliardaire, vous prenez matin, vous déposez à midi là", a écrit Yvidero. Un post qui ne nécessite pas trop d’effort pour comprendre qu’il s’agit d’une pique à l’endroit de l’influenceuse camerounaise, Coco Emilia, dont le mariage avec le milliardaire Francis Mvemba, bat de l’aile.

Indexée par ce post, la réponse de Biscuit de mer ne s’est pas fait attendre. « Faut embrouiller les gens. On dit à la maison. Donc rentrez à la maison. C’est pas ton bavardage embrouillé là qui va changer le cours des choses. Bon vol», répliquera Coco Emilia.

Pendant ce temps, la danseuse ivoirienne Poupette la star a également fait un post sur son Instagram pour se consoler de la défaite des Ivoiriens. « Eliminé au tir au but c’est mieux que tricher pour se qualifier. Ce n’est pas un débat", a-t-elle écrit. Cette publication provocatrice n’a pas été du goût de la Camerounaise Coco Emilia qui n’a pas l’habitude d’ailleurs de faire dans la dentelle. Dans un post via sa story instagram, la femme qui s’est récemment mariée avec le milliardaire Mvemba, a envoyé une cinglante réplique à la danseuse.

« Pardon, dites à la chauffeuse de salle là qu’elle n’est pas encore star et que je n’en fabrique plus. Quand elle le saura un jour, peut-être je prendrai la peine de lui répondre. A la maison, on a dit», écrira-t-elle. Faut-il le rappeler, les Camerounais en veulent aux Ivoiriens pour avoir supporté les Comores lors de la première journée des huitièmes de finale. Plusieurs personnalités ivoiriennes ont porté en triomphe les Comores qui ont livré un match héroïque malgré l’absence de plus de la moitié de leurs coéquipiers faute de test Covid. D’aucuns ont même accusé le Cameroun de tricherie au milieu de la polémique de test Covid.