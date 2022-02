Coco Emilia va "rester mariée de gré ou de force" à Francis Mvemba

L'homme d'affaires congolais Francis Mvemba a envoyé un message très clair à son épouse Coco Emilia qui a demandé le divorce après seulement 10 mois de mariage.

Francis Mvemba: "Coco Emilia, je ne veux plus entendre ni lire le mot divorce sur mon mariage''

Il y a quelques jours, une folle rumeur répandait sur la toile, selon laquelle l’influenceuse camerounaise Coco Emilio et son époux Francis Mvemba seraient sur le point de se séparer. L’homme d’affaires congolais avait été assez clair sur cette affaire.

‘’ J'ai vu des frères et sœurs qui se réjouissent soi-disant de la fin de mon mariage ! " On t'avait dit; on t'avait parlé " Ils sont contre mon mariage, ils sont revenus m'appeler, ton mariage, ça va ? J'ai dit ça va très bien ! Si tu veux que mon mariage tombe, tue-moi ou tue ma femme. De mon vivant, je vais garder ma femme. Tant que je vivrai, je garderai ma femme. Laissez-moi tranquille‘’, avait soutenu Francis Mvemba dans une vidéo postée sur la toile.

De son côté, Coco Emilia ne s'était pas prononcée sur le sujet jusqu'à ce que surgisse la guéguerre entre supporters camerounais et ivoiriens lors de la Can 2021. Après avoir narguer les supporters ivoiriens après l'élimination des Éléphants de Côte d'Ivoire, Coco Emilia a été acculée par de nombreux internautes ivoiriens qui se sont farouchement attaqués à son mariage.

Une situation face à laquelle elle a fini par se lâcher. "On parle d'un mariage pour lequel c'est moi-même qui ai décidé de partir et surtout demander le Divorce", a-t-elle révélé. Coco Emilia, après son mariage grandiose célébré en avril 2021, demande le divorce.

Samedi 5 février 2022, Francis Mvemba est revenu à la charge à travers un message adressé à Coco Emilia. ''Emilia, je t'ai trouvée avec le statut de Mlle. Je t’ai donné le statut de madame et ton prochain sera soit veuve, soit décédé. Jamais Divorcé. Donc ne me fatigue plus avec tes jalousies tôt le matin là !! Tu vas rester mariée de gré ou de force. Je ne veux plus entendre ni lire le mot divorce sur mon mariage'', a prévenu Francis Mvemba.