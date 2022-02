Apata Marc: "Il faut qu’il y ait à Agboville, une jeunesse responsable"

C’est l’esplanade de la salle des fêtes de la mairie d’ Agboville, qui a abrité, le samedi 05 février 2022, la cérémonie d’investiture du président de l’association des jeunes élites de l’Agnéby-Tiassa (AJEA).

Agnéby-Tiassa (Agboville): Les jeunes regroupés au sein d'une association veulent promouvoir la cohésion sociale

« Chers ainés, chers amis, chers frères et sœurs, je vous invite tous à rejoindre l’AJEA afin d’ouvrer pour le développement, la paix, très chère pour notre belle cité et la Côte d’Ivoire. Notre investiture est la vôtre. Je serai entièrement à votre disposition pour répondre aux besoins de l’Agnéby-Tiassa et des jeunes en particulier », a assuré Bony Achi Jacques, le président nouvellement investi de l’AJEA, en présence de Choho Thomas, 3e adjoint au maire d’Agboville et du représentant du directeur régional de la Promotion de la jeunesse, de l’insertion professionnelle et du service civique, Ludovic Azalé.

Prenant la parole, Apata Apata Marc, parrain de la cérémonie a appelé ses filleuls à la responsabilité. « Chers jeunes, Agboville compte sur vous, la Côte d’Ivoire compte sur vous. C’est pourquoi, je vous félicite pour cette initiative de vous s’assumer, de vous unir à travers cette plateforme », s’est-il réjoui. L’avenir appartient, selon lui, à la jeunesse entreprenante.

« Je vous exhorte à continuer de rassembler autour de vous tous les jeunes. Un président doit être quelqu’un de dynamique et qui oriente les autres. Soyez donc, unis et solidaires afin d’aider votre président à réussir sa mission. Il faut qu’il y ait à Agboville, une jeunesse responsable, dynamique qui œuvre pour le développement de notre cité et de la région », a lancé Apata Apata Marc.

Créée en 2020, l’AJEA est une association apolitique, qui regroupe les jeunes de toutes les couches sociales dont la principale mission est de promouvoir la cohésion sociale.

Tizié TO Bi

Correspondant régional