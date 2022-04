Après Germain Kiper, la chantre Victoire Djebi décédée

Victoire Djebi a définitivement quitté le monde des vivants. La chantre du groupe Grâce Divine est décédée le jeudi 31 mars 2022. La nouvelle de sa disparition a créé une vive émotion sur la toile.

La chantre Victoire Djebi ne chantera plus !

La nouvelle du décès de Victoire Djebi a très rapidement envahi les réseaux sociaux. La chantre ivoirienne faisait partie du célèbre groupe Grâce Divine. Elle a poussé son dernier souffle dans une clinique de la place. L’une de ses proches, restée avec elle jusqu’au dernier moment a raconté les derniers instants de Victoire Djebi.

"Cette dernière semaine a été difficile. Mais tu as gardé la foi. Avant que tu ne commences à agoniser tata Victoire Djebi, tu me regardais dans les yeux. La peur m’a envahi aussitôt. Je te demandais si tu avais mal quelque part. Si tu avais faim. Si tu voulais de l’eau. Je te fatiguais avec plusieurs questions tout en essuyant ton visage qui transpirait malgré la climatisation, mais tu me regardais toujours", a-t-elle témoigné sur son compte Facebook.

Victoire Djebi abandonne les autres membres de son groupe, notamment Blanche Dion, Marie Laure Ahoua et Evelyne Djebi.

La chantre Victoire quitte ses proches alors que le monde chrétien n’a pas encore fini de pleurer Germain Kiper, mort brutalement dans un accident de la circulation le vendredi 11 février 2022. Le chantre se rendait à Abengourou quand son véhicule est tombé en panne. Il a décidé d’emprunter un minicar pour poursuivre son voyage. Malheureusement, ce véhicule est entré en collision avec une autre voiture faisant 18 blessés et deux morts. Germain Kiper a été inhumé le samedi 12 mars 2022 au cimetière de Williamsville.