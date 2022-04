FIF - Bamba Alex persiste: "Le CONOR-FIF n'a pas réussi sa mission"

Invité sur le plateau de la télévision ivoirienne Life TV, jeudi, le journaliste et Expert consultant en stratégies, Bamba Alex Souleymane, a réitéré sa position concernant la crise qui secoue la Fédération ivoirienne de football (FIF).

Bamba Alex Souleymane demande une nouvelle équipe à la tête du CONOR-FIF jusqu'à la CAN 2023

Bamba Alex Souleymane est pour la suppression des parrainages à l'élection à la présidence de la FIF. Interrogé jeudi dernier sur le plateau de Life TV, le Commandeur de l’Ordre du Mérite Sportif Ivoirien (2010) a déclaré que dès l'instant où chaque candidat était porté par un club, il ne devrait plus rester à chacun, que d'aller désormais à la conquête des 81 clubs votants de la Fédération ivoirienne de football, sans vouloir s'arc-bouter sur le fétichisme des textes.

"Il y a trois frères qui aspirent diriger la FIF. Chaque candidat devrait être porté par un club. Ce serait à chacun de fournir ses armes et d'aller à la conquête des 81 clubs votants. Est-ce que nous ne sommes pas capables de nous entendre à un moment donné?", a interrogé Bamba Alex Souleymane.

Pour lui, le Comité de normalisation de la FIF, dirigé par Mme Dao Gabala, est un échec. Le CONOR-FIF, selon Bamba Alex, n'a pas réussi sa mission. "Ce comité a causé plus de problèmes qu'il devrait en résoudre", a-t-il enfoncé. Au regard du contexte actuel dominé par des "discours de haine, les propos guerriers, les tirades enflammées de fanatiques sans réserve et sans retenue", le journaliste exhorte les autorités ivoiriennes à saisir la FIFA-CAF afin de demander la prolongation du CONOR-FIF.

Mais un CONOR- FIF totalement remanié avec un nouveau président jusqu’à la CAN 2023 organisée par la Côte d’Ivoire. "Désigner un nouveau Président de transition et un comité de 10 experts pour conduire la Côte d’Ivoire à l’organisation de sa CAN 2023. Dès lors, on saura si, toute cette effervescence était due à la passion pour le foot ou, si l’objectif était de se servir du Football et du poste de Président pour se faire valoir", déclare BambaAlex Souleymane.