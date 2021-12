Michael Wimmer dresse le bilan 2021 des relations ivoiro-belges

La Côte d'Ivoire et la Belgique entretiennent des relations bilatérales depuis les indépendances. Le diplomate belge, Michael Wimmer, fait le point de cette coopération, tout en se focalisant principalement pour cette année 2021.

Michael Wimmer appelle à célébrer une « histoire commune » entre Abidjan et Bruxelles

La Côte d'Ivoire et la Belgique entretiennent des relations fusionnelles depuis plusieurs décennies. C'est le moins que l'on puisse dire, eu égard au renforcement de l'axe Bruxelles - Abidjan, qui traverse des générations.

Arrivé en Côte d’Ivoire, le 16 août 2019, Michael Wimmer a présenté ses lettres de créance en octobre 2019, en qualité d'ambassadeur représentant le Royaume de la Belgique auprès de l'État ivoirien. Et depuis, le diplomate belge ne cesse d'affirmer son mieux-être sur les rives de la lagune Ébrié. « J’ai le plaisir d’être ici en Côte d’Ivoire", a-t-il déclaré lors d'une interview.

Un peu plus de deux années après son arrivée à Abidjan, l'ambassadeur de Belgique établit un bilan très positif de la coopération entre son pays et la République de Côte d'Ivoire. Sur son compte Twitter, le diplomate belge a tenu à dresser le bilan 2021 de cette coopération bilatérale entre les deux pays.

Rappelant que cette coopération souffle sa 60e bougie cette année 2021, l'Ambassadeur Michael Wimmer évoque la célébration d'une « histoire commune » et rend hommage à toutes les personnalités qui se sont particulièrement illustrées dans ces relations.

« 2021: Une année de dialogue ivoiro-belge. Des rencontres à haut niveau entre officiels de nos pays et de très nombreux contacts menés par l’ambassade pour un dialogue empreint de respect de sincérité entre partenaires privilégiés », a tweeté le Représentant de la Belgique, avant d'ajouter : « 2021 était aussi une année où nous avons mis un coup de projecteur sur tous les talents, mais aussi les passions communes entre la Belgique et la Côte d’Ivoire », notamment le football, la gastronomie et la photographie… parmi tant d’autres.

A noter que l'ancien Président ivoirien, Laurent Gbagbo, a eu pour terre d'asile Bruxelles, lorsqu'il a été mis en liberté sous conditions par la Cour pénale internationale (CPI).