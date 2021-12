Vallée du Bandama : Jean Claude Kouassi face à de gros défis

Jean Claude Kouassi, ministre-gouverneur du District autonome de la Vallée du Bandama, a officiellement été installé dans ses nouvelles fonctions. C'était le dimanche 19 décembre 2021 lors d'une cérémonie à Bouaké en présence du président du Sénat, Jeannot Ahoussou Kouadio et de plusieurs membres du gouvernement.

Jean Claude Kouassi rend un vibrant hommage au président Ouattara

"De nombreux atouts existent dans nos régions de Gbêkê et du Hambol et nous devons, tous ensemble, dans une planification coordonnée et dans une synergie d’actions, valoriser les initiatives, les programmes et projets du District en vue d’assurer, durablement, son progrès et son développement ", a déclaré Jean Claude Kouassi dont les propos sont rapportés par l'AIP.

Devant un parterre de personnalités avec à leur tête le président du Sénat, Jeannot Ahoussou Kouadio, Jean Claude Kouassi a reçu les attributs de sa nouvelle charge, en qualité de premier responsable du district de la Vallée du Bandaman. Il aura pour mission de renforcer l’efficacité de l’action du gouvernement en assurant la coordination, l’évaluation, ainsi que le suivi de la bonne exécution des programmes et des projets de développement pour le bien-être des populations des régions de Gbêkê et du Hambol qui forment le District autonome de la Vallée du Bandama.

Son parcours ainsi que ses états de services dans la haute administration, fondent à espérer un management efficient pour redorer le blason de Bouaké qui doit redevenir, une ville lumière. Jean Claude Kouassi a la lourde tâche d'éclairer les lanternes assombries d'une cité carrefour à la recherche de son histoire et de son passé : "Bouaké et ses piscines, ses belles rues bien éclairées"... Retrouver Gonfreville, la RAN(SITARAIL), les différentes manufactures et industries ainsi que le FOOTBALL qui en faisait sa fierté. Pour retrouver ce leadership, Jean Claude Kouassi n'a pas le choix et doit être imaginatif, attractif et entreprenant. Car tous les secteurs de l'industrie musicale et culturelle en général, doivent bouger. C'est pourquoi, au moment où il prend officiellement fonction à la tête du District autonome de la Vallée du Bandama, Jean Claude Kouassi a rendu un vibrant hommage au chef de l’État, Alassane Ouattara, pour la confiance qu’il a bien voulu placer en lui pour conduire les destinées de cette entité territoriale particulière.

AIP fait savoir que le ministre-gouverneur a fait la promesse de ne pas trahir cette confiance, en œuvrant à la valorisation du potentiel de croissance et de développement du District autonome de la Vallée du Bandama, notamment, dans les domaines de l’agriculture et de l’agro-industrie, de la production animale et des ressources halieutiques, des mines, de l’artisanat, du commerce et du tourisme.

L'allocution du président du Sénat, Ahoussou Kouadio Jeannot, qui a salué le leadership du Président Alassane Ouattara, l'adhésion des chefs de villages, des cadres et des jeunes, est de bon augure pour redonner à Bouaké son lustre d'antan. D'ailleurs, il dit compter sur la riche expérience professionnelle de Jean Claude Kouassi, pour réussir à attirer des investisseurs pour donner une nouvelle impulsion à l’industrie agroalimentaire et faire du District autonome de la Vallée du Bandama, peuplé d’environ 1,5 million d’habitants, un nouveau pôle de développement économique de la Côte d’Ivoire.