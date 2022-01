Dialogue politique : Ouattara affiche sa disponibilité, mais ...

Le président Alassane Ouattara a réitéré son attachement au "dialogue constructif" contribuant à l'apaisement du climat socio-politique. C'était le vendredi 31 décembre 2021 lors de son message de Nouvel An.

Le président Alassane Ouattara s'est adressé à la nation ivoirienne, le vendredi 31 décembre 2021. À l'occasion, le chef de l' exécutif ivoirien s'est dit heureux de l'unité et de la paix retrouvée en Côte d'Ivoire. Il a réaffirmé son attachement au dialogue constructif, contribuant à l'apaisement du climat social.

«Je voudrais réaffirmer mon attachement au dialogue constructif qui contribue à l’apaisement du climat social. Je crois en notre volonté de nous unir et de préserver les acquis considérables d’une décennie de paix, de sécurité et de concorde. Cette union sera notre plus grande réussite pour la stabilité et le développement de notre beau pays, ainsi que pour le rayonnement de la Côte d’Ivoire en Afrique et dans le monde », a déclaré Alassane Ouattara.

Pour le président de la République, la paix et la stabilité ont été consolidées au cours de cette année 2021 avec la tenue des premières élections législatives inclusives en Côte d'Ivoire, depuis une vingtaine d’années. Le chef de l'État a salué les partis politiques pour leur participation à ces élections qui ont abouti à la mise en place d’une Assemblée nationale plurielle, avec l’ensemble de l’opposition significative.

Le discours du chef de l' Etat ivoirien, faut-il le souligner, intervient alors que le dialogue politique interivoirien, ouvert le 16 décembre 2021, a connu un faux départ. Plusieurs partis ont dénoncé leurs exclusions de ses assises censées contribuer à la décrispation du climat socio-politique. Les débats du fond dudit dialogue politique, reporter à plusieurs reprises n'ont toujours pas débuter. « Nous souhaitons que tous les thèmes soient abordés, sans tabou, afin de trouver des solutions pour une paix et une stabilité durable », indiquait Georges Armand Ouégnin, le représentant du Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI, la nouvelle formation de Laurent Gbagbo), à l'ouverture du dialogue en décembre dernier.

Deux sujets sont en haut de la liste des revendications de l'opposition : « la libération des prisonniers civils et militaires retenus depuis la crise postélectorale de 2010-2011 » et « le retour de tous les exilés », dont l'ex-général de la rue Charles Blé Goudé et l'ancien chef de la rébellion des Forces nouvelles, Guillaume Soro. Le président Alassane Ouattara, reste pour l'heure inflexible face à ces deux revendications majeures de l'opposition.