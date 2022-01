Projet "un Ivoirien, un toit" : Anaky Brou (LIDER) tacle Ouattara

En ce début d'année 2022, Anaky Brou Djébi Ange-Patrick, vice-président de LIDER (Liberté et démocratie pour la République), jette un regard sur la gouvernance d'Alassane Ouattara et du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix).

Anaky Brou (LIDER) : "L' État ne fait rien, les actions de déguerpissements continuent"

Dans une interview accordée à son service de communication, Anaky Brou Djébi Ange-Patrick n'a pas mis de gants pour critiquer le régime d'Alassane Ouattara et du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix). Le vice-président de LIDER, chargé de la solidarité, des affaires sociales et de la protection maximale de l'enfance, est revenu sur le projet "un Ivoirien, un toit" annoncé par le président ivoirien.

"Durant la campagne des élections présidentielles de 2010, quelqu'un disait un Ivoirien un toit. Voilà aujourd'hui le constat après 10 ans de gouvernance. Je m'offusque qu' aucune solution durable n'ait été trouvée à toute cette multiplicité de déguerpissements depuis des années. L' État ne fait rien, les actions de déguerpissements continuent. Prochainement à qui le tour ?", s'est interrogé le cadre de LIDER.

Selon Anaky Brou, dans son projet de société, LIDER "accorde toujours le primat à la construction en hauteur, mais aussi l'accès facile à l'obtention d'un prêt pour l'habitat afin de permettre à tout Ivoirien ou citoyen lambda d'être un jour propriétaire d'une maison proportionnellement à son revenu".

Il faut rappeler que c'est à l'issue du 4e congrès ordinaire du parti fondé par Mamadou Koulibaly que le président Roch Omer Kraidy, fraichement élu, a accordé sa confiance à Anaky Brou.

"La direction du parti n'a reçu aucune lettre de démission"

Le vice-président a saisi l'opportunité pour rectifier le tir à propos d'une dissension au sein du parti. "Au lendemain du congrès du parti, nous avons été surpris de voir que certains de nos camarades de lutte étaient contre les décisions et votes voulus par la majorité issus du collège électoral. Notons que ces membres ont même maladroitement posté sur les réseaux sociaux leur démission du parti. Le procédé de démission en générale est la résultante d'une lettre de démission écrite et signée par le militant notifiant les instances du parti. Jusqu'à présent, ces personnes sont toujours militantes du parti vu que la direction du parti n'a reçu aucune lettre de démission de leur part, excepté 2 personnes", a-t-il clarifié.

Anaky Brou a aussi expliqué que ce qui compte pour le LIDER, c'est la mise en place d'une équipe, un cabinet à nomenclature éclectique à l'oeuvre avec acharnement pour l'implantation du parti dans tout le pays, mais également à la bonne gestion post-congrès.

Toutefois, l'homme politique ivoirien a tenu à saluer des actions de l'actuel pouvoir, notamment la mise en place des états généraux de l'éducation nationale, l' adoption en novembre 2021 de la retraite par capitalisation et l'effort de lutte contre la corruption avec les audits de certaines entreprises.